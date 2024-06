Startseite Zahnarztpraxis Bernd Krüger in Hamburg: professionell, modern und einfühlsam Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-06-12 09:24. Die Zahnarztpraxis Bernd Krüger in Hamburg bietet moderne Technologie bei den zahnärztlichen Leistungen, ästhetische Zahnmedizin und spezialisierte Betreuung für Angstpatienten und -patientinnen. Die Zahnarztpraxis Bernd Krüger in Hamburg bietet Patienten und Patientinnen umfassende zahnmedizinische Dienstleistungen. Mit einem Fokus auf moderne Technologie und einer entspannenden Praxisumgebung zielt das Team darauf ab, eine hochwertige zahnmedizinische Versorgung zu bieten. Die Praxis bietet ein breites Spektrum an Behandlungen, von der Prävention bis zur ästhetischen Zahnheilkunde, und stellt dabei stets die individuellen Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Umfangreiches Angebot zahnärztlicher Leistungen Die Zahnarztpraxis Bernd Krüger deckt ein weites Feld zahnmedizinischer Behandlungen ab. Zu den Kernangeboten gehören regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, die zur Früherkennung von Zahn- und Mundkrankheiten dienen. Professionelle Zahnreinigungen werden mit speziellen Instrumenten durchgeführt, um Zahnstein und Plaque gründlich zu entfernen, was zur Vorbeugung von Karies und Parodontitis beiträgt. Im Bereich der restaurativen Zahnmedizin werden Füllungen, Kronen und Brücken mit Materialien höchster Qualität eingesetzt, um die Funktion und das Aussehen der Zähne wiederherzustellen. Die ästhetische Zahnmedizin bietet Behandlungen wie Zahnbleaching und das Anbringen von Veneers, um die Zähne nicht nur gesund, sondern auch optisch ansprechend zu gestalten. Darüber hinaus sind die Zahnärzte und -ärztinnen der Praxis erfahren in der Durchführung von Wurzelkanalbehandlungen und beim Einsetzen von Implantaten, um verlorene Zähne zu ersetzen und die Mundgesundheit langfristig zu erhalten. Einsatz modernster Technologie und Verfahren Die Zahnarztpraxis legt großen Wert auf den Einsatz modernster Technologie. Durch modernste Ultraschallgeräte wird z.B. die gründliche Reinigung der Zahnfleischtaschen ermöglicht, was essenziell für die Vorbeugung von Parodontitis ist. Zusätzlich bietet die Lasertherapie eine effiziente und präzise Behandlung von Zahnfleischproblemen, oft mit schnellerer Heilung und weniger Unannehmlichkeiten für Patienten und Patientinnen. Im praxiseigenen Labor der Zahnarztpraxis fertigen Zahntechniker und -technikerinnen individuelle zahntechnische Arbeiten, die exakt auf jeden Patienten und jede Patientin zugeschnitten sind. Durch solche Technologien wird nicht nur eine genaue Behandlungsplanung ermöglicht, sondern auch die Effizienz der zahnärztlichen Eingriffe gesteigert. Spezielle Behandlungen für Angstpatienten und -patientinnen Das Team der Zahnarztpraxis Bernd Krüger ist besonders auf die Bedürfnisse von Angstpatienten und -patientinnen eingestellt. Die langjährige Erfahrung im Umgang mit Zahnarztangst ermöglicht es dem Personal, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen, die auf das Wohlgefühl der Patienten und Patientinnen ausgerichtet ist. Durch die Anwendung sanfter Behandlungstechniken und optionaler Sedierungsverfahren wird versucht, Stress und Angst vor zahnärztlichen Eingriffen zu reduzieren. Kontaktmöglichkeiten und Terminvereinbarung Interessierte können Kontakt zur Zahnarztpraxis Bernd Krüger aufnehmen, um sich über die Dienstleistungen zu informieren oder Termine zu vereinbaren. Terminbuchungen sind sowohl telefonisch unter 040 - 6011920 als auch online über das Kontaktformular der Praxis möglich. Die Praxis hat ihren Sitz im Saseler Parkweg 4 in 22393 Hamburg. Die Sprechzeiten für Patienten und Patientinnen sind montags von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr, dienstags bis freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 19:00 Uhr. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zahnarztpraxis Bernd Krüger

