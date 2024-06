Startseite NurExone kündigt Erweiterung der ExoPTEN-Patentabdeckung mit Hinweis auf die Zulassung des japanischen Patentantrags an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-06-11 19:08. TORONTO und HAIFA, Israel, 11. Juni 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein zukunftsweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Japanische Patentamt kürzlich einen Hinweis auf die Zulassung eines ExoPTEN-Patents herausgegeben hat, das innovative extrazelluläre Vesikel (EVs) umfasst, die einen Phosphatase- und Tensin-Homolog ("PTEN")-Inhibitor und deren Anwendungsverwendung enthalten. Das ExoPTEN-Medikament des Unternehmens, das derzeit in der Entwicklung ist, zielt darauf ab, das Nervenwachstum und die Regeneration nach akuter Rückenmarksverletzung zu fördern, indem es das PTEN-Protein hemmt. Das Patent mit dem Titel "Vesicle mit einem PTEN-Inhibitor und deren Verwendungszwecke" wurde ursprünglich von der Technion Research and Development Foundation Ltd. ("Technion") und Ramot bei der Tel Aviv University Ltd. eingereicht. Es handelt sich um das erste von Technion an NurExone lizenzierte Patent und beschreibt ein grundlegendes Element des von dem Unternehmen entwickelten ExoPTEN-Nanodrugs für akute Rückenmarksverletzungen. Dr. Bat-Ami Gotliv, Patentanwalt für NurExone, erklärte: "Die Zulassung dieses Patentantrags in Japan sichert die Technologie von NurExone auf einem wichtigen asiatischen Markt. Diese Genehmigung, zusammen mit den entsprechenden Patenten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland erteilt wurden, unterstreicht die Neuheit und erfinderische Leistung der Technologie von NurExone." Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte: "Dieses Patent, das zur ExoPTEN-Familie in unserem umfangreichen IP-Portfolio gehört, ist in die weltweite exklusive Lizenzierung von der Technion einbezogen. Wir machen Fortschritte bei der Verwendung von ExoPTEN, unserem ersten Nanodrug, und anderen neu entwickelten Technologien auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen und Kommerzialisierung." Herr Yoram Drucker, Mitbegründer, Vorsitzender und VP Strategische Entwicklung, erläuterte: "Wir sehen Japan als einen wichtigen Markt für unsere Produkte und Technologien. Dies erweitert unser Potenzial auf den asiatischen Raum, und wenn es uns gelingt, Vorteile in anderen Indikationen des Zentralen Nervensystems zu zeigen, könnten wir unser Marktpotenzial dramatisch steigern." Ein Hinweis auf die Zulassung stellt die letzte Stufe vor der Erteilung dar, vorbehaltlich der Zahlung der Registrierungsgebühren durch das Unternehmen. Änderungs- und Erweiterungsvereinbarung mit BullVestor Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Januar 2024 haben das Unternehmen und die bullVestor Medien GmbH ("BullVestor") eine Änderungsvereinbarung ("Änderungsvereinbarung") zu der Investor-Relations-Vereinbarung vom 9. Januar 2024 (der "IR-Vertrag") abgeschlossen, gemäß der BullVestor weiterhin Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen bis zum 15. Mai 2025 zu einem monatlichen Satz von 59.000 CAD erbringen wird. Die Änderungsvereinbarung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV"). Gemäß den Bedingungen der Änderungsvereinbarung kann jede Partei den IR-Vertrag mit einer Frist von 15 Tagen kündigen. Gemäß der geänderten IR-Vereinbarung unterstützt BullVestor das Unternehmen bei der Bekanntmachung seiner Produkte und Dienstleistungen durch Werbung und Kommunikation, von denen einige gemäß den Richtlinien der TSXV als Investor Relations-Aktivitäten gelten können. Die Werbung und Kommunikation wird in deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Österreich und der Schweiz) stattfinden. Die Vergütung beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens. BullVestor hat kein direktes oder indirektes Interesse am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch ein Recht oder die Absicht, ein solches Interesse zu erwerben. Abgesehen von der IR-Vereinbarung in ihrer geänderten Fassung unterhält das Unternehmen keine Beziehung zu BullVestor. BullVestor ist in Österreich ansässig. Über NurExone Biologic Inc. NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden können. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte nach intranasaler Verabreichung bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Status erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Vorstandsvorsitzender und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Investitionsbeziehungen - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com Dr. Eva Reuter

Investment Relation - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

