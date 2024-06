Startseite Carola Daimler Classics Oldtimer Rallye am 20. Juli 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-11 16:05. Unsere Klassik-Rallye auf den Spuren von Gottlieb Daimler kombiniert Fahrzeugkultur, Fahrspaß & tolle Events! Am Samstag den 20. Juli 2024 findet bereits zum vierten Mal die "Carola Daimler Classics" statt. Es handelt sich um eine Klassik-Rallye für Fahrzeuge aller Marken bis Baujahr 1989 - vereinzelt bis Baujahr 1995. Anders als der Begriff "Rallye" vermuten lässt, geht es bei einer Oldtimer-Rallye nicht um Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit und die perfekte Beherrschung des Fahrzeugs. Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Teilnehmer auf spannende Wertungsprüfungen, malerische Straßen und ein außergewöhnliches Event freuen. Wir starten dieses Jahr erneut in der Motorworld Manufaktur Metzingen. Die ehemalige Schmiede mit ihren ehrwürdigen Backsteingemäuern dient uns als Start- und Ziellocation. Wir beginnen mit einem köstlichen Fahrerfrühstück, besten Kaffeespezialitäten aus einem umgebauten Samba-Bus einem ersten, kurzen Kennenlernen bzw, freudigen Wiedersehen. Nach der Fahrzeugbeklebung und dem obligatorischen Fahrerbriefing starten die Teilnehmer in die erste Etappe. Die geplante Route der Rallye führt die Oldtimer und ihre Insassen entlang idyllischer Straßen vorbei an 10-15 Wertungsprüfungen, welche die Fahrer auf die Probe stellen. Auf Streckenhalbzeit gibt es natürlich wieder eine einladende Mittagsrast in besonderem Ambiente. Dieses Jahr werden wir exklusiv auf der wunderschönen Sonnenterrasse von Schloss Filseck zu Gast sein. Es erwartet die Gäste ein köstliches BBQ-Buffet. Auch für die Abendveranstaltung wird es ein schönes Rahmenprogramm geben mit Dinner, feierlicher Siegerehrung, Live-Band sowie viele weitere Highlights. Das wichtigste jedoch: ein schöner Ausklang unter Freunden nach einem aufregenden Tag. Die Anmeldung ist noch bis Ende Juni 2024 geöffnet. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen. Wir freuen uns, Sie bald bei der Carola Daimler Classics zu begrüßen! u Infos & Anmeldung (https://carola-daimler-classics.de/)nd "Carola Daimler Cars" ist ein Unternehmen der Urenkelin von Erfinder und Visionär Gottlieb Daimler. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht - getreu dem Motto "das Beste oder nichts" - die automobile Tradition und seinen Pioniergeist fortzuführen. Wir vermitteln und handeln mit Oldtimern, Youngtimern und Sammlerstücken mit Potenzial und Geschichte. Leidenschaft, Qualität und Transparenz zeichnen uns als Händler aus. Kontakt

