Kenia-Safari-Reise an den Diani Beach als perfekte Afrikareise-Kombination

Kenia ist ein Land voller Kontraste und faszinierender Erlebnisse. Gerade für Familien, die oft eine Mischung aus Erholung und Abenteuer suchen, ist eine Keniareise mit Safari ideal. Als Reiseziel für Familien mit unterschiedlichen Interessen bietet Kenia eine Fülle von Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Urlaubswünsche der einzelnen Familienmitglieder zu erfüllen. Von abenteuerlichen Safaris durch atemberaubende Nationalparks bis hin zum entspannten Strandurlaub an den paradiesischen Küsten des Indischen Ozeans - Kenia verspricht für jeden etwas Besonderes. Während für die einen die faszinierende Tierwelt auf einer Safari das persönliche Urlaubshighlight ist, freuen sich die anderen auf Tage am traumhaften Strand oder spannende Wassersportaktivitäten. Mit den Kombireisen von kenia-safari-reisen.de sind alle diejenigen Urlauber gut beraten, die Ruhe und Entspannung in einem Beach Resort an Kenias traumhaften Stränden mit einer eindrucksvollen Safari in die faszinierende Tierwelt Afrikas verbinden möchten. Die angebotenen Safaris werden in kleinen Gruppen von vier bis sechs Personen durchgeführt. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern wird auch auf komfortable Fahrzeuge großer Wert gelegt. Die Kombi-Reisen der Kenia-Profis bieten somit die ideale Lösung, um Erholung und Abenteuer bequem miteinander zu verbinden und eine traumhafte Kenia-Safari zu erleben.

Perfekte Safari- und Strandmomente am Diani Beach in Afrika: Kenia-Safari-Reise

Ein unvergessliches Erlebnis in Kenia ist zum Beispiel eine Safari durch die Nationalparks Tsavo West, Amboseli und Tsavo Ost kombiniert mit einem Badeurlaub im 4-Sterne-Hotel Papillon Lagoon am Diani Beach. Der Aufenthalt am Diani Beach bietet die perfekte Möglichkeit zum Entspannen und Erholen. Mit einer idyllischen Poollandschaft, einem kilometerlangen weißen Sandstrand und einem breiten Angebot an Freizeitaktivitäten bietet das Hotel alles, was das Herz begehrt. Die typisch afrikanisch anmutende Anlage mit ihren 150 Gästezimmern ist eingebettet in eine weitläufige, grüne Gartenlandschaft mit altem Baumbestand. Die Zimmer sind freundlich eingerichtet und verfügen über Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Balkon oder Terrasse und Moskitonetze. Während die Kinder auf dem Spielplatz toben oder im Kinderpool planschen, können die Eltern am Diani Beach entspannen oder Wassersport betreiben. Für Aktivurlauber bietet das Hotel ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten. Von Tennis über Beachvolleyball bis hin zu Badminton und Tischtennis ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wassersportarten wie Tauchen und Hochseefischen können am Diani Beach gebucht werden und Wellnessliebhaber können sich im Spa-Bereich des Hotels verwöhnen lassen. Auch das gastronomische Angebot des Hotels lässt keine Wünsche offen. Von reichhaltigen Buffets mit internationaler und lokaler Küche bis hin zu Nachmittagstee, Kaffee und Gebäck ist für jeden Gaumen etwas dabei. In den Bars und Restaurants des Hotels finden zudem regelmäßig Unterhaltungsprogramme mit Live-Musik und Tanz statt.

Unvergessliches Abenteuer: Kenia-Safari-Reise mit Abschluss an Afrikas Diani Beach

Aber auch die beeindruckende Vielfalt der afrikanischen Tierwelt können Familien auf der kombinierten Kenia Safari Reise hautnah erleben. Von majestätischen Elefantenherden über grazile Giraffen bis hin zu imposanten Löwen bieten die Safaris spannende Begegnungen mit den Bewohnern der Savanne. Darüber hinaus können die Teilnehmer der Kenia Safari Reise die einzigartige Landschaft Kenias bewundern, von üppigen Flussufern über weite Grassteppen bis hin zu malerischen Bergkulissen. Das Abenteuer beginnt bereits am ersten Tag, wenn die Teilnehmer der Kenia Safari Reise von ihrem Strandhotel abgeholt werden, um den Tsavo West Nationalpark zu erkunden. Im Tsavo West angekommen, erleben die Teilnehmer der Kenia Safari Reise eine aufregende Pirschfahrt entlang des Tsavo Rivers und haben die Möglichkeit, Krokodile und Flusspferde an den Mzima Springs zu beobachten. Die Übernachtungen im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge versprechen Komfort und Nähe zur Natur. Am zweiten Tag geht es weiter in den Amboseli Nationalpark, wo der majestätische Kilimandscharo die Kulisse für eine weitere spannende Safari bildet. Die Teilnehmer der Kenia Safari Reise haben die Möglichkeit, große Elefantenherden zu beobachten und das einzigartige Gefühl zu erleben, am Fuße dieses beeindruckenden Berges zu stehen. Die Ol Tukai Lodge oder die Amboseli Serena Lodge bieten eine entspannte Atmosphäre und einen spektakulären Ausblick auf die umliegende Wildnis. Der dritte Tag führt die Teilnehmer der Kenia Safari Reise schließlich in den Tsavo Ost Nationalpark, wo die rote Erde und die charakteristischen roten Elefanten für ein unvergessliches Safari-Erlebnis sorgen. Die Ashnil Aruba Lodge bietet nicht nur eine komfortable Unterkunft, sondern auch die Möglichkeit, die Tierwelt direkt vor der Haustür zu beobachten. Am vierten Tag geht es zurück zum Strandhotel am Diani Beach, wo die Teilnehmer der Kenia Safari Reise Zeit haben, die Erlebnisse der Safari Revue passieren zu lassen und sich zu entspannen.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

Kurzprofil:

Safari-Tours ist spezialisiert, Safaris in Kenia zu planen und zu organisieren. Das Team ist gut ausgebildet und ermöglicht Urlaubern individuelle Kenia-Reisen mit Safari und Badeurlaub. Auf dem Gebiet kann das Unternehmen auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurückblicken. Neben der langjährigen Erfahrung in der Reisebranche profitieren die Kundinnen und Kunden von den Vor-Ort-Kenntnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden wird bei Safari-Tours groß geschrieben.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha