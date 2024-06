Startseite Kaiserschnitt - Mehr als nur ein kleiner Schnitt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-10 07:38. Narben sind mehr als Erinnerungen an eine Verletzung oder Operation. Narben sind mehr als Erinnerungen an eine Verletzung oder Operation. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Narben gesundheitliche Probleme verursachen können, die oft unbemerkt bleiben. Zu diesen Problemen zählen beispielsweise Adhäsionen, feine Bindegewebsstränge, die die verschiedenen Organe und Körpergewebe miteinander verbinden können. Diese Adhäsionen entstehen schätzungsweise bei 90% der Frauen nach Bauchoperationen und können langfristige Beschwerden wie Unterleibsschmerzen, Verdauungsstörungen und sogar Fruchtbarkeitsprobleme verursachen. Trotz dieser möglichen Probleme wird Patienten nach Operationen oft wenig über die Pflege und mögliche Komplikationen von Narben mitgeteilt. Der Kaiserschnitt, eine der häufigsten Operationen in deutschen Krankenhäusern, ist da keine Ausnahme. Julia Ronnenberg, Hebamme mit 20 Jahren Berufserfahrung, hat sich auf Rückbildung nach Kaiserschnittgeburten und die Behandlung von Kaiserschnittnarben spezialisiert. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt unsicher im Umgang mit ihrer Narbe sind, und wenig Wissen über die Wundheilungsprozesse sowie die richtige Narbenpflege haben. "Die Heilung nach einem Kaiserschnitt ist ein komplexer Prozess, der weit über die sichtbare Narbe hinausgeht", erklärt Ronnenberg. "Selbst wenn die äußerliche Narbe gut verheilt, wissen wir nicht, was sich darunter verbirgt." Verklebungen können in der Tiefe entstehen und langfristige Gesundheitsprobleme verursachen. "Es ist wichtig, dass Frauen darüber informiert sind, um eventuelle Probleme einordnen zu können und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen", betont Ronnenberg. Um Frauen zu unterstützen, sich möglichst früh um ihre Kaiserschnittnarbe zu kümmern, hat Julia Ronnenberg einen Videokurs zur Narbenpflege nach Kaiserschnitt entwickelt. Dieser Kurs vermittelt theoretisches Wissen und praktische Techniken zur optimalen Narbenpflege, die leicht selber anzuwenden sind. "Mein Ziel ist es, Frauen zu befähigen, schnell zu Profis in eigener Sache zu werden, aber auch zu erkennen, wann professionelle Hilfe notwendig ist", so Ronnenberg. Für weitere Informationen zum Videokurs und weiteren Unterstützungsangeboten kontaktieren Sie bitte:

