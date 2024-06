Startseite Endlich natürliche Hilfe für Hunde mit Gelenk Problemen und Schmerzen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-06-08 09:22. Das aus natürlichen Wirkstoffen bestehende Larother Gelenkpulver für Hunde kann dem Vierbeiner bei Gelenkerkrankungen wie Arthrose helfen, und Linderung von den lästigen Schmerzen verschaffen. Zeven, 08.06.2024 - neue Lebensfreude für unsere vierbeinigen Lieblinge möglich Die Firma Larother aus der niedersächsischen Stadt Zeven überzeugt mit einem neuen, laborgetesteten Gelenkpulver, durch eine optimale Kombination an natürlichen Inhaltsstoffen, welche die Knochen stärken, entzündungshemmend wirken und den Fokus auf die Regeneration des Gelenkknorpels von betroffenen Hunden legen. Um welche Erkrankung handelt es sich dabei meist? Gelenkerkrankungen wie Arthrose oder Dysplasien gehören zu den häufigsten Erkrankungen bei Hunden. Oft sind sie genetisch bedingt und äußern sich bereits in den frühen Lebensjahren des Hundes. Als weitere Ursachen kommen Fehlstellungen der Gliedmaßen und mangelnde Bewegung infrage. Auch die Ernährung des Hundes kann durchaus eine Rolle spielen. Für den Vierbeiner bedeuten diese Krankheitsbilder nicht nur Schmerzen beim Laufen. Im schlimmsten Fall lahmt der Hund stark und möchte gar nicht mehr Gassi gehen, und hat stark verminderte Lebensfreude. Wie zeigen sich Gelenkprobleme bei Hunden? Starke Symptome sind jedoch nicht allein Bewegungsunlust, sondern auch weniger Spieltrieb und eine veränderte Körperhaltung. Hinzu kommen Appetitlosigkeit. Betroffen sind davon rund ein Fünftel aller Hunde. Es handelt sich dabei um eine degenerative und chronische Erkrankung der Gelenkknorpel des Hundes, die sich jedoch nicht infektiös äußert. Üblicherweise erhalten Hunde starke Schmerzmittel, sowie entzündungshemmende Medikamente, in beiden Fällen häufig mit Nebenwirkungen. Als natürliche Hausmittel haben sich Ingwer, Grünlippenmuschel, Kurkuma und Teufelskralle bewährt. Ausgewählte davon finden sich im neuen Larother Gelenkpulver für Hunde wieder. Welche Inhaltsstoffe sind im neuen Larother Gelenkpulver enthalten? Das Larother Gelenkpulver für Hunde kann bei Gelenkschmerzen, Arthrose oder Dysplasien helfen. Das neue Gelenkpulver enthält elf, ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, darunter Vitamin C und Vitamin D, Glucosamin, Kurkuma und Calcium, nebst Hyaluronsäure, Magnesium und Grünlippmuschel. Gerade die in der Grünlippmuschel enthaltenen Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend. Zudem enthält die Grünlippmuschel ebenfalls viele natürliche Nährstoffe. In dieser Kombination helfen die Inhaltsstoffe nicht nur bei der Bildung von Knorpel und Bindegewebe, sondern beugen aktiv Entzündungen vor. Wissenschaftler und Tierärzte in Deutschland bestätigten die hohe Wirkkraft des Pulvers. Eine detaillierte Beschreibung der Inhaltsstoffe und ihrer Wirkung findet sich auf der Larother Homepage. Wiedergewonnene Lebensfreude freut Hund und Halter gleichermaßen Schlägt die Behandlung mit dem Larother Gelenkpulver an, dauert es nicht lange, bis der Vierbeiner wieder seine alte Bewegungsfreiheit zurückbekommt. Denn Hunde empfinden Schmerzen ganz ähnlich wie Menschen. Der Einzelfall hängt aber stets von der individuellen Konstitution des Vierbeiners ab. Die Schäden an den Gelenken sind zwar irreparabel, das Larother Gelenkpulver stärkt aber sowohl die Gelenke als auch die Knochen des Hundes, und zeigt positive Effekte auf den gesamten Organismus. Physiotherapeutische Maßnahmen und die Behandlung mit Wärme verschaffen dem Vierbeiner zusätzlich Linderung. Zusammen steigern diese Maßnahmen die Bewegungsfähigkeit und Lebensqualität des Hundes über viele Jahre hinweg. Weitere Informationen vom Hersteller findet man auf der Larother Website Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Larother

Frau Svenja Rother

Heckenweg 37a

27404 Zeven

Deutschland fon ..: 04281-984378

web ..: https://www.larother.com/

email : info@larother.com Larother lebt und liebt Hunde. Wir entwickeln mit Hingabe und Leidenschaft Produkte, die das Leben von Hunden und ihren Besitzern bequemer und mobiler machen. Wir arbeiten eng mit Tierärzten, Wissenschaftlern und Hundebesitzern zusammen, um innovative Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu finden. Unsere Produkte sind immer zu 100% allergen- und zuckerfrei und regelmäßig im Labor getestet. Pressekontakt: Larother

Frau Svenja Rother

Heckenweg 37a

27404 Zeven fon ..: 04281 - 98437

web ..: https://www.larother.com/

email : info@larother.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten