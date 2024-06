Startseite Grounded People feiert Rekordquartal bei den Verkaufsaufträgen im Jahr 2024: Plus von 6.500 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2 Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-06-08 03:08. VANCOUVER, British Columbia, Kanada / IRW-Press / 7. Juni 2024 - Grounded People Apparel Inc. (Grounded People oder das Unternehmen) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (Frankfurt: K1G, WKN: A3DVB1), ein Fair-Trade- und nachhaltiges Schuhunternehmen mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia, das sich für die Verringerung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modebranche auf die Umwelt einsetzt, gibt für das erste Quartal 2024 einen Rekordanstieg bei den Verkaufsaufträgen für Grounded-Schuhe bekannt, und zwar von 6.500 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023. Dieser beispiellose Anstieg der Verkaufsaufträge könnte auf eine zunehmende Verbrauchernachfrage nach den Produkten des Unternehmens hinweisen und spiegelt die erfolgreiche Ausrichtung der Geschäftstätigkeit von Grounded an Trends zu einem stärkeren Umweltbewusstsein und Verbraucherpräferenzen in der globalen Modeindustrie wider. Mit einem Anstieg der Aufträge um 46,7% im Vergleich zum Februar 2024 war der März der erfolgreichste Monat im ersten Quartal 2024. Darüber hinaus wurde im März 2024 eine bemerkenswerte Zunahme der Bestellungen um 3.825 % gegenüber demselben Monat im Vorjahr verzeichnet. Dieses beachtliche Wachstum verdeutlicht die wachsende Marktreichweite und Attraktivität von Grounded in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Aufbauend auf diesem beispiellosen Verkaufserfolg entwickelt Grounded aktiv Strategien, um seine Marktpräsenz zu erhalten und weiter auszubauen. Das Unternehmen plant, aus dieser Dynamik Kapital zu schlagen, indem es seine Marketingbemühungen verstärkt, seine Produktpalette erweitert und neue Marktchancen sondiert. Damit soll nicht nur der Umsatz gesteigert, sondern auch der Ruf der Marke als führendes Unternehmen für nachhaltige Mode gestärkt werden. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenzufriedenheit steht weiterhin im Vordergrund seiner Wachstumsstrategie, wobei sichergestellt wird, dass jeder Schritt nach vorne im Einklang mit seinen Grundwerten der Nachhaltigkeit und des fairen Handels steht. Wir sind stolz, ein Quartal mit einer Rekordzahl von Verkaufsaufträgen bekannt geben zu können, und freuen uns über diesen Meilenstein für Grounded. Dieser außergewöhnliche Anstieg der Bestellungen verdeutlicht die zunehmende Nachfrage nach unseren nachhaltigen Fair-Trade-Schuhen und unterstreicht unser Engagement für Umweltverantwortung und ethische Praktiken. Während wir diesen Meilenstein feiern, sind wir motiviert, diesen Aufwärtstrend fortzusetzen und unseren Umsatz und unsere positive Wirkung im weiteren Jahresverlauf weiter zu steigern. Unser Augenmerk ist nach wie vor auf Innovation und nachhaltige Expansion gerichtet und wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer umweltbewussten Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, so Maximilian Justus, CEO des Unternehmens. ÜBER GROUNDED PEOPLE APPAREL Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zu 100 % vegan und PeTA-zertifiziert sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Die ersten Produkte des Unternehmens, die im vierten Quartal 2021 auf den Markt kamen, waren seine High-Top- und Low-Cut-Canvas-Sneaker, die von Fair-Trade-Arbeitern in einer 100 % veganen Produktionsstätte in Brasilien aus nachhaltigen, ethisch bezogenen und recycelten Materialien hergestellt werden. Zusätzlich zu seinem Engagement für eine Modeindustrie, die Abfälle und Umweltauswirkungen reduziert, will das Unternehmen mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne einen positiven Einfluss auf die Welt kreieren. Die L.A.C.E.S.-Kampagne bietet Verbrauchern die Möglichkeit, beim Kauf ihrer Schuhe ein bestimmtes Paar Schnürsenkel auszuwählen, dessen Farbe mit einer der Wohltätigkeitsorganisationen assoziiert ist, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Schnürsenkeln werden entsprechend gespendet. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Maximilian Justus Maximilian Justus

Chief Executive Officer Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@groundedpeople.com

Telefon: 1-844-673-6753 Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, unter anderem in Bezug auf die sozialen und finanziellen Ziele des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Grounded People Apparel Inc.

