Startseite SLAVI GmbH expandiert: Neuer Standort in Luzern eröffnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 14:07. SLAVI GmbH Facility Services, Ihr zuverlässiger Partner für Umzugs- und Reinigungsdienstleistungen, freut sich, die Eröffnung eines neuen Standorts in Luzern bekannt zu geben. Ab sofort bietet das Unternehmen seine umfangreichen Dienstleistungen, darunter Wohnungs- und Umzugsreinigungen, Unterhaltsreinigungen sowie Transporte und Lagerungen, auch in der Region Luzern an. Mit der Expansion nach Luzern möchte SLAVI GmbH noch mehr Kunden schnellen, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service bieten. Besuchen Sie uns in unserer neuen Filiale in 6037 Root, Luzern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite slavi.ch. Die SLAVI GmbH Facility Services ist eine familiengeführte Reinigungs- und Umzugsfirma mit Sitz in Bern, die seit 1997 für höchste Qualitätsstandards und faire Preise bekannt ist. Mit einem Team von über 30 engagierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung, Umzug, Transport und Lagerung an. SLAVI GmbH legt besonderen Wert auf individuelle Kundenbedürfnisse, umweltfreundliche Reinigungsmittel und modernste Reinigungstechniken. Neben Bern hat das Unternehmen nun auch einen Standort in Luzern eröffnet, um seinen Service weiter auszubauen. Kontakt

SLAVI GmbH Facility Services

Sladjan Grljanovic

Riedbachstrasse 51

3027 Bern

+41 31 991 30 33 https://www.slavi.ch/