Startseite Betreiber Hotelimmobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 14:03. Hotel Investments AG: Betreiber für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) agiert im Hotelmarkt über strategische Partnerschaften mit Betreibern von Hotelimmobilien. Der klare Fokus liegt dabei auf gezielten Akquisitionen und Pachtungen von Hotelimmobilien an attraktiven Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Hotel Investments AG sucht aktiv nach weiteren Möglichkeiten, ihr Hotelportfolio in der DACH-Region auszubauen. Expansion in Kooperation mit etablierten Betreiber für Hotelimmobilien Unter der visionären Führung von Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion seines Portfolios durch die Zusammenarbeit mit etablierten Betreibern von Hotelimmobilien. Die Strategie zielt darauf ab, das Hotelportfolio durch Investitionen in erstklassige Standorte zu erweitern und gleichzeitig das Wachstum der Betreiber für die Hotelimmobilien-Partner zu unterstützen. Suchkriterien und Zielobjekte der Betreiber für Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG ist aktiv auf der Suche nach weiteren Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich durch eine hervorragende Lage und Größe auszeichnen. Bevorzugt werden Stadthotels in innerstädtischen Lagen mit hervorragender Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Die Zielobjekte sollen idealerweise von Betreibern von Hotelimmobilien übernommen werden können, durch Kauf, Pacht oder der Übernahme bestehender Pachtverträge, die nur noch kurze Laufzeiten haben. Dabei ist die Hotel Investments AG hinsichtlich Objektzustand und Baujahr flexibel. Angebotsabgabe an die Betreiber für Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. Eigentümer von Hotelimmobilien, die Interesse an einer Übernahme durch die Hotel Investments AG und ihre Betreiber für Hotelimmobilien haben, sind herzlich dazu eingeladen, ihre Angebote einzureichen. Das Team freut sich auf potenzielle Objekte, die das Hotelportfolio weiter stärken und die Expansionsstrategie unterstützen können. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

