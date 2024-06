Startseite Elektro Mobile Deutschland verstärkt Vertrieb für Red Bull Racing E-Scooter, Jeep E-Bikes und Co. Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 12:50. Lisa Hornbacher betreut seit April die Vertriebspartner der DACH-Region bei Elektro Mobile Deutschland. Der persönliche Kontakt und der Aufbau langjähriger Vertriebspartnerschaften sollen im Vordergrund stehen. Als Vertriebsprofi mit langjähriger Erfahrung im Verkauf unterstützt Lisa Hornbacher seit April die Elektro Mobile Deutschland GmbH (EMD) im B2B-Kundensegment. Zusammen mit Vertriebsleiter Stefan Hochwald ist Hornbacher direkte Ansprechpartnerin für alle Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu Ihren Aufgaben zählen Kundenberatung, Außendienst, Händlerschulungen am POS sowie die Messebetreuung. Ausbau langjähriger Partnerschaften geplant Mit Lisa Hornbacher als Leitung Vertrieb E-Mobility stärkt das Offenburger Unternehmen das Vertriebsteam, um langjährige Partnerschaften weiter auszubauen. Die EMD ist Generalvertrieb für zweirädrige Elektrofahrzeuge bekannter Marken wie Reebok, Rover, Red Bull Racing E-Scooter und Jeep E-Bikes. Das Sortiment des Spezialisten für Kooperationspartner-Marketing und Fulfillment umfasst neben E-Scooter und E-Bikes auch Zubehör sowie Ersatzteile. Die EMD bietet Partnern und Kunden ferner (Flotten-) Leasing und Versicherungen sowie einen Inspektions- und Reparaturservice. Weitere Informationen unter: https://www.emd.de -- Über Elektro Mobile Deutschland:

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist alleiniger Generalvertrieb für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz mit langjährigen Exklusivverträgen für internationale Top-Marken aus dem Bereich Elektromobilität. Dazu zählen Reebok E-Bikes und E-Scooter, Red Bull Racing E-Scooter, Jeep E-Bikes sowie Rover E-Bikes. Das Sortiment des Spezialisten für Kooperationspartner-Marketing und Fulfillment umfasst neben E-Scooter und E-Bikes der Kategorien Mountain, Trekking, Folding, Urban, City auch vielfältiges Zubehör und Ersatzteile. Ein mobiler Kundenservice rundet das Portfolio ab. . Kontakt

Elektro Mobile Deutschland GmbH

Astrid Altensen

Robert-Bosch-Str. 16

77656 Offenburg

+49 781 970 570 18

