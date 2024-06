Startseite EcoDataCenter wählt Vertiv™-Kaltwasserkühlsysteme für mehr Effizienz von Rechenzentren Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 09:04. Cannes / München [07. Juni 2024] - Vertiv, ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, wird für das schwedische Rechenzentrumsunternehmen hocheffiziente Kaltwasserkühlsysteme für die modernen Anlagen des Unternehmens liefern, die in Falun in Schweden gebaut werden. Das 2014 gegründete Unternehmen EcoDataCenter ist mit seinen hochmodernen Rechenzentren sehr erfolgreich und baut seine Kapazitäten weiter aus, um die zunehmende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnern (HPC) zu bedienen. Das Engagement von EcoDataCenter für Nachhaltigkeit passt perfekt zu Vertivs Fokus auf eine effiziente Infrastruktur und die Prinzipien der Umweltverantwortung. Für das Unternehmen war es daher naheliegend, die Zusammenarbeit mit Vertiv auszubauen und als Lösungsanbieter für dieses neue Projekt zu beauftragen. EcoDataCenter betreibt mehrere Rechenzentren an vier schwedischen Standorten. Die Inbetriebnahme der beiden neuen Rechenzentren in Falun ist für Anfang 2025 geplant. Das Projekt umfasst voraussichtlich die Installation von 96 Liebert® PCW-Kaltwasserkühlungseinheiten mit einer Gesamtleistung von rund 12 MW. Die bodenmontierten Systeme verfügen über optimierte Wärmetauscher und ein aerodynamisches Design der internen Komponenten. Patentierte Elemente ermöglichen die Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Geräte werden außerdem an die Spezifikationen des Kunden angepasst, um eine optimale Kühleffizienz und eine effektive Wiederverwendung der Abwärme zu ermöglichen. "Wir haben uns für die Kühlsysteme von Vertiv entschieden, weil sie energieeffiziente und zuverlässige Lösungen sowie außergewöhnliches Know-how und Service vereinen. Vertiv setzt technologische Fortschritte schnell in Produkte um und seine Innovationen lassen sich nahtlos in unsere Installationen integrieren", sagt Mikael Svanfeldt, CTO bei EcoDataCenter.

"Der Rahmenvertrag mit EcoDataCenter ist ein weiterer Meilenstein für Vertiv auf dem schwedischen Markt. Wir arbeiten seit langem zusammen, um innovative, effiziente und zuverlässige Lösungen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele von EcoDataCenter einzusetzen. Der gegenseitige Wissensaustausch hilft beiden Unternehmen, zukünftige Anforderungen zu antizipieren", sagt Victor Elm, Strategic Segment and Partners Director, Colocation and Hyperscale für Nordeuropa bei Vertiv. Beide Unternehmen planen, ihre Technologiepartnerschaft fortzusetzen, um insbesondere KI- und HPC-Anwendungen zu unterstützen. Weitere Informationen über Vertiv-Kühlwasserlösungen finden Sie unter Vertiv.com. Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. Firmenkontakt

