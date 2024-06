Startseite Richtfest bei KKC Koffer in Stemwede-Levern Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 06:08. Meilenstein auf dem Weg zur neuen Produktions- und Lagerstätte für B2B-Koffer KKC Koffer, ein führender Anbieter von B2B-Kofferlösungen, feierte am 29. Mai 2024 mit dem traditionellen Richtfest ein bedeutendes Ereignis auf dem Weg zur Fertigstellung einer neuen, hochmodernen Produktions- und Lagerhalle. Das Richtfest markiert einen weiteren wichtigen Schritt in diesem ambitionierten Bauprojekt, das im November 2023 begann. Feierlicher Ablauf und Ehrungen Um 15:30 Uhr, pünktlich zur Regenpause, begann die Zeremonie. Anwesend waren langjährige Wegbegleiter und Familienangehörige, die Belegschaft, am Bau beteiligte Handwerker und Vertreter der involvierten Unternehmen, Nachbarn sowie die Geschäftsführung und Gesellschafter. Unter den Augen aller Anwesenden wurde der Richtbaum auf 7 Meter Höhe angebracht, begleitet von traditionellen Grüßen und Wünschen der ausführenden Zimmerei WHB Wehmeyer aus Westrup. Die Geschäftsführer der KKC Koffer GmbH Friedhelm Kollweier und Martin Chalupa richteten Dankesworte an die Gäste und betonten die Bedeutung des Bauprojekts für die Zukunft von KKC Koffer. Anschließend wurden Geschenke überreicht und zahlreiche Glückwünsche entgegengenommen. Gemütliches Beisammensein trotz Wetterkapriolen Dank der vorausschauenden Planung fand das anschließende gesellige Beisammensein in der angrenzenden Halle statt, die mit ausreichend Sitzgelegenheiten ausgestattet war. Trotz einsetzendem Regen konnten die Gäste den Nachmittag bei herzhaften Spezialitäten vom Grill, vor Ort zubereitet durch das Gasthaus Jobusch, genießen. Mehrere Stunden fröhliches Beisammensein rundeten das Richtfest ab. Ein Blick zurück: Der Beginn des Bauprojekts Am 23. November 2023 startete KKC Koffer mit einem feierlichen Spatenstich die Bauarbeiten an der neuen Produktions- und Lagerhalle. Mit einer Investition von 4 Millionen Euro wird nicht nur die Produktionskapazität erweitert, sondern auch zusätzliche Verwaltungs- und Lagerflächen geschaffen. Die neue Halle, mit einer Fläche von über 2400 Quadratmetern, wird nahtlos an das bestehende Gebäude angebunden, um betriebliche Synergien zu maximieren. Zukunftsorientierte Investition Geschäftsführer Martin Chalupa betonte bereits damals die Bedeutung des Projekts: "Der Start unseres Hallenanbaus markiert nicht nur den physischen Ausbau, sondern auch unseren Weg in die Zukunft. Durch Automatisierung setzen wir auf Effizienz und Innovation, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Als Ausbildungsbetrieb schaffen wir Raum für junge Talente, während die erweiterte Halle Platz für unsere Mitarbeiter und optimierte Prozesse bietet." Die neuen Räumlichkeiten werden auch eine fortschrittliche Fertigungsanlage für die beliebten Aluminiumkoffer der prämierten Design-Linie " PEGAR (https://www.kkc-koffer.de/aluminium-koffer/pegar/)" beherbergen, was den Produktionsprozess weiter beschleunigt und effizienter gestaltet. Diese Erweiterung ermöglicht es KKC Koffer, die bisherige Abhängigkeit von externen Lagern zu beenden und zukünftige Lageranforderungen intern abzudecken. Mit der Fertigstellung der neuen Produktions- und Lagerhalle wird KKC Koffer die Marktposition als ein führender Anbieter von B2B-Kofferlösungen weiter ausbauen und den nachhaltigen Wachstumskurs fortsetzen. KKC Koffer ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Kofferlösungen für B2B-Kunden. Mit innovativen Produkten und einem klaren Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Branche. Der Koffer-Spezialist produziert vor Ort im heimischen Werk in Stemwede-Levern und liefert Qualitätskoffer "Made in Germany" in Klein- und Großmengen. Kontakt

