SPÖ Leopoldsdorf im Marchfeld

Leopoldsdorf im Marchfeld Freunderlwirtschaft wohin man sieht! Die SPÖ mit Bgm. Dr. Clemens Nagel fährt einfach über die Bevölkerung drüber ohne Rücksicht auf Verluste. Nur ein Beispiel: Plötzlich wurden in der Gärtnergasse Halteverbotsschilder aufgestellt und der Grünstreifen neben einem Feld nicht mehr gemäht. Wollte man wissen warum, erfuhr man nichts. Dann erzählte einer "wegen dem Kindergarten" wenn die Eltern die Kinder abholen. Aber der war ja früher ja auch. Ich ahnte warum das ganze geschieht. Dass es passierte ist nicht so schlimm, wenn man mit den Bewohnern ehrlich umgegangen wäre. Aber nicht so. Eine Andere schrieb, dass es zu wenig Gemeindearbeiter gäbe. Ja kein Wunder wenn man die Aufgenommenen sofort mit einen hochtrabenden Namen als Vorarbeiter mit Jeans aufnimmt. Nach ein paar Wochen war er Pressesprecher. Ein Bürger dazu: sein Vorgänger arbeitete immer mit und da funktionierte alles. Wie man munkelt sollte der aufgenommene Arbeiter als Vize aufgebaut werden. Schon jetzt sind viele Parteigenossen abgewandert und wenn das wirklich so stimmt gehen noch einmal so viele. Dabei gibt es in der Gemeinde einige weibliche Genossinnen, die es sich verdient hätten. Aber für ihn ist das wichtigste wenn er wieder aus der NÖN oder dem Bezirksblatt lacht. Er ist der fleißigste Leserreporter! Hauptsache er kann feiern wenn der Bau auch das Doppelte kostet!

