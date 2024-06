Startseite Gewerbestrom für Hotels Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-05 14:24. Hotel Investments AG optimiert Energieversorgung von Hotelimmobilien durch gebündelten Stromeinkauf von Gewerbestrom für Hotels Hotel Investments AG optimiert Energieversorgung von Hotelimmobilien durch gebündelten Stromeinkauf von Gewerbestrom für Hotels Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) bietet ab sofort Hoteleigentümern und Hotelbetreibern preisgünstigen Gewerbestrom für Hotels in Deutschland an. Durch den gebündelten Einkauf von Strom optimiert das Unternehmen die Energieversorgung für Hotels und schafft somit eine nachhaltige und kosteneffiziente Lösung für Hoteleigentümer und Betreiber von Hotelimmobilien. Energie ist ein wesentlicher Kostenfaktor in der Hotellerie und variiert je nach Betriebsart, Größe, Ausstattung und technischem Standard des Hotels. Robert Großkopf, Energie-Experte für die Hotellerie der Hotel Investments AG, unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative: "Die Energiekosten machen typischerweise zwischen fünf und zehn Prozent des Nettoumsatzes aus und steigen tendenziell weiter an. Mit unserer Initiative senken wir die Energiekosten für Hotelimmobilien und reduzieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen. Durch den gebündelten Stromeinkauf können wir Hoteleigentümern und Hotelbetreibern wettbewerbsfähige Preise und eine nachhaltige Energieversorgung bieten." Die Vorteile der Energieversorgung über die Hotel Investments AG mit Gewerbestrom für Hotels umfassen: 100% erneuerbare Energie: Die Hotel Investments AG bezieht den Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen, was die Umweltauswirkungen reduziert und zu einer nachhaltigen Zukunft beiträgt. Preisgarantie möglich: Durch langfristige Verträge bietet die Hotel Investments AG ihren Partnern eine Preisgarantie, die Planungssicherheit und Stabilität gewährleistet. Individuelle Beratung und Unterstützung: Die Hotel Investments AG bietet ihren Hotelimmobilien-Partnern eine individuelle Beratung und Unterstützung bei der Optimierung ihrer Energieversorgung, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Die Hotel Investments AG setzt sich dafür ein, die Hotellerie durch innovative Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung zu unterstützen. Hoteleigentümer und Hotelbetreiber, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können sich an das Team der Hotel Investments AG wenden, um weitere Informationen über den Gewerbestrom für Hotels zu erhalten. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

https://www.pr4you.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten