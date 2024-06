Startseite Diätetisches Futter für Hunde mit Struvitsteinen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-05 13:24. Produkt für Hunde mit Struvitsteinen jetzt bei Love4Pets erhältlich Gesunde Lösung für Hunde mit Struvitsteinen: Love4Pets bietet bewährtes Diätfutter Love4Pets setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich der Hundegesundheit und freut sich, eine bewährte Lösung für Hunde mit Struvitsteinen anzubieten. Das speziell entwickelte Diätfutter von Love4Pets wurde sorgfältig formuliert, um Struvitsteine bei Hunden (https://love4pets.de/products/love4dog-s-unterstutzungsdiat-anti-harn-st...) aufzulösen und ihre Neubildung zu verhindern. Unser Produkt bietet eine ausgewogene Mischung aus kontrollierten Mineralien, einem niedrigen pH-Wert und hochwertigen Proteinquellen, die dazu beitragen, die Gesundheit der Harnwege Ihres Hundes zu unterstützen. Dank unserer langjährigen Erfahrung und Forschung wissen wir, dass eine gezielte Ernährung ein wichtiger Schritt bei der Behandlung von Struvitsteinen ist. "Bei Love4Pets liegt unser Fokus auf der Gesundheit und dem Wohlbefinden aller Haustiere", sagt Alexander Stroba , Geschäftsführer bei Love4Pets. "Unser bewährtes Diätfutter für Hunde mit Struvitsteinen ist ein verlässlicher Partner für Tierhalter, die das Beste für ihre geliebten Vierbeiner wollen." Das Diätfutter von Love4Pets ist bereits seit langem auf dem Markt und hat sich als wirksame Lösung für Hunde mit Struvitsteinen etabliert. Es ist in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen jedes Hundes gerecht zu werden. Für weitere Informationen oder um das Produkt zu bestellen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.love4pets.de (https://love4pets.de/products/love4dog-s-unterstutzungsdiat-anti-harn-st...). Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der "Ladentheke", bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer "Das Futterhaus" Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild: Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren. Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen. Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen! Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner - vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren. Kontakt

Heimtierbedarf Vorderpfalz-Petcare GmbH

Alexander Stroba

Von-Kieffer-Straße 14

67065 Ludwigshafen

0621/63492440

0621/63492441

