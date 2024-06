Startseite Sustainability Award 2024 Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mi, 2024-06-05 12:50. VINCI Energies zeichnet innovative Nachhaltigkeitsprojekte konzernweit mit dem Sustainability Award 2024 aus In Anerkennung herausragender Leistungen unter anderem im Bereich Nachhaltigkeit hat der globale Systemintegrator VINCI Energies den Sustainability Award 2024 verliehen. Die Ideen und Projekte aus verschiedenen Ländern des VINCI Energies-Netzwerks und seiner Marken wurden bei der offiziellen Preisverleihung am 24. Mai geehrt. Im Zeitraum zwischen Januar bis April 2024 konnten Mitarbeitende ihre internen Initiativen und externen Lösungen und Produkte für Kunden in den Bereichen Umwelt, Lieferketten, Diversität & Inklusion sowie Ethik & Unternehmensführung einreichen. Von über 200 Projekten gelangten 19 Einreichungen nach sorgfältiger Auswertung auf die Shortlist. Eine VINCI-Energies-interne Jury aus Dr. Reinhard Schlemmer, Mitglied des Vorstands von VINCI Energies S.A., Thomas Panozzo, Managing Director VINCI Energies Italia, Nicole Lehmann, HR Director VINCI Energies Europe East, Frank Westphal, Managing Director VINCI Energies Industry & Infrastructure Germany, Stefan Falk, Managing Director VINCI Energies Building Solutions Germany, Remy Wittwer, Managing Director der VINCI Energies Building Solutions Switzerland, Burim Mirakai, Managing Director VINCI Energies ICT DACH & CEE, und Eric Devigne, Managing Director VINCI Energies Central & Eastern Europe, wählten schließlich die acht herausragendsten Projekte für die Verleihung des Sustainability Awards aus. VINCI Energies verlieh acht mit insgesamt 130.000 Euro dotierte Preise an die folgenden Lösungen in den Kategorien „Sustainable Offers“ und „Sustainable Practices“ und den „Grand Jury Prize“: • „Green Tower“ von Axians Schweiz (Grand Jury Prize)

Green Tower ist eine komplette Neuentwicklung für Mobilfunkantennenmasten. Durch das polygonale Rohrprofil wird deutlich weniger Stahl benötigt, der zudem zu einem maximalen Anteil aus recyceltem Stahl besteht. So wird nicht nur das Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Masten um bis zu 50 Prozent reduziert. Dank des recycelten Stahls und des Rückgriffs auf 100 Prozent erneuerbare Energien während der Produktion gelingt es, die CO2-Emissionen um bis zu 43 Prozent zu reduzieren. Derzeit sind bereits mehr als 40 GreenTowers erfolgreich errichtet oder in Auftrag gegeben worden. • „Xsona“ von Axians Italien (Unterkategorie „Best Technique“)

Xsona ist eine vielseitige und kundenindividuell anpassbare IoT-Plattform. Sie wurde zur effizienten Verwaltung verschiedenster Szenarien in den Bereichen Smart City und Smart Building entwickelt und umfasst derzeit sieben vertikale Anwendungen: vom Energiemanagement über die Luftqualität und People Counting bis hin zum intelligenten Parken. Die Lösung ist bereits erfolgreich in Städten und bei namhaften Kunden im Einsatz. Xsona integriert verschiedene Sensortypen und Kommunikationsprotokolle und wird von der Axians Software Factory kontinuierlich weiterentwickelt. • „Value Boost“ von Building Solutions Deutschland (Unterkategorie „Best Innovation“)

Value Boost bietet Dienstleistungen zur Optimierung des nachhaltigen Betriebs bestehender Gebäude und hilft, eine DGNB-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen zu erlangen. Dank der bereitgestellten Services lassen sich neben der Umweltbilanz auch die wirtschaftlichen, sozialen und funktionalen Aspekte eines Gebäudes verbessern. Zudem erleichtern sie es Unternehmen, ihre ESG-Berichte zu erstellen. • „Network Operation Center (NOC) IN PRISON“ von Axians Italien (Unterkategorie „Best Engagement“)

NOC in Prison ist ein innovatives Projekt von Axians Italien in Zusammenarbeit mit der Cisco Academy und der Sozialgenossenschaft Universo, bei dem in der Haftanstalt in Mailand-Bollate ein fortschrittliches Schulungszentrum eingerichtet wurde. Hierbei werden Häftlinge in einem zweijährigen Programm in Netzwerktechnik und Cybersicherheit ausgebildet. Ziel ist es, dass sie im Anschluss remote für Axians Italien arbeiten und technischen Support für Kunden leisten können. Das Programm fördert vor allem die Resozialisierung der Gefängnisinsassen und bietet ihnen bezahlte Arbeitsmöglichkeiten. • „The Carbon Neutral Construction Site“ von Omexom Hochspannung Deutschland (Unterkategorie „Best Technique“)

Das Projekt The Carbon Neutral Construction Site verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die CO2-Emissionen während aller Bauphasen im Freileitungsbau zu reduzieren. Dazu gehören etwa das „Green Power Plant“ mit Wind- und Solarenergie sowie zusätzlichem Batteriespeicher und ein verstärkter Einsatz von KI, um Bauprozesse zu optimieren. Das Ziel ist eine langfristige CO2-Neutralität aller Bauphasen. • „energyLab“ von Omexom Deutschland (Unterkategorie „Best Innovation“)

Das energyLab ist eine Demonstrationsanlage als Vor-Ort-Labor zur CO2-Reduktion mit Fokus Wasserstoff, das zur Ausbildung, Forschung und Entwicklung dient. Dank der Skalierbarkeit können hier verschiedene Lösungen – vom Demonstrator bis hin zu großen individuellen Industrielösungen – entwickelt werden inklusive des Ausbaus auf Sektoren wie Batterie, Wärme, Wind und mehr. • „Flashinfo Contract Law“ von Actemium und Omexom Deutschland (Unterkategorie „Best Engagement“)

Flashinfo Contract Law ist ein fast vollständiges digitales Informationsnetzwerk über verschiedene Kanäle, um Wissen zum Vertragsrecht zu vermitteln und zu teilen. Das Team aus Rechtsanwälten und Vertragsmanagern von Omexom und Actemium stellt nicht-juristischen Projektmitarbeitenden etwa über Kalender, Newsletter und Podcasts Grundlagen und Best Practices zum Vertragsrecht zur Verfügung. So gelingt Wissensvermittlung ohne nennenswerten CO2-Ausstoß. • „Interactive Experience“ von Actemium, Axians and Omexom Deutschland (Unterkategorie „Best Engagement“)

Interactive Experience bietet eine Plattform, um die verschiedenen Facetten der Diversität interaktiv zu erleben und so ein besseres Verständnis für das Thema zu entwickeln. Durch lebendige Diskussionen und realitätsnahe Simulationen erfahren Teilnehmer, wie vielfältige Perspektiven zur Bewältigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen beitragen können. Diese Initiative stärkt nicht nur das Verständnis für Diversität und Inklusion, sondern befähigt auch dazu, eine gerechtere und resilientere Zukunft zu gestalten. Bei der Preisverleihung des VINCI Energies Sustainability Awards unterstrich Dr. Reinhard Schlemmer, Vorstand von VINCI Energies S.A., die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit für den Konzern: „Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann blicken wir nicht nur auf das Thema Umwelt. Unser Handeln muss auch von ethischen und sozialen Maximen bestimmt sein. Alles zusammen stets mit dem Menschen im Fokus. Die Ideen und Visionen, die unsere Mitarbeitenden unter Berücksichtigung dieser umfassenden Vorstellung von Nachhaltigkeit entwickeln und in Projekten umsetzen, das inspiriert uns alle. Mit dem Sustainability Award möchten wir dieses Engagement gebührend auszeichnen und uns bei allen Teilnehmenden für ihren hohen Einsatz bedanken!“ Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2023: 19.3 Milliarden Euro Umsatz // 97.000 Mitarbeitende // 2.000 Business Units // 61 Länder www.vinci-energies.com Kontakt: VINCI Energies D-A-CH

Diana Plantade - +49 (0)69 50 05 15 82

diana.plantade@vinci-energies.com VINCI Energies

Sabrina Thibault - +33 (0)1 30 86 70 66

sabrina.thibault@vinci-energies.com Anhang Größe PM_VINCI_Energies_Sustainability_Award_2024.pdf 106.56 KB Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten