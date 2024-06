Einfach schneller fertig

WINDOWMENT® im Praxis-Vergleich zur konventionellen Fenstermontage

Beim Neubau eines Wohnquartiers in Potsdam-Golm entstanden 199 Wohneinheiten in fünf Gebäuden. Während der Bauphase der letzten zwei Einheiten des im Auftrag der DIBAG Industriebau AG, München, durch die Köster GmbH, Osnabrück, realisierten Wohnbauprojektes konnte zwischen konventioneller und serieller Fenstermontage mit Modulzarge verglichen werden. Denn in den beiden Gebäuden erfolgte der Einbau der knapp 500 Fenster mit dem Fenster-Komplettsystem WINDOWMENT® von Beck+Heun. Neben einer hohen Qualitätssicherung übertraf vor allem die Zeitersparnis von sechs Wochen die geweckten Erwartungen.

Dank Grundrissen mit einem bis vier Zimmern bietet das qualitativ wertige Quartier in Potsdamer Stadtrandlage variable Einheiten vom Studierendenappartement bis zur familienfreundlichen Wohnung. Zudem verfügt jede Einheit über einen Balkon oder eine Terrasse. Nicht zuletzt sorgen große Fensterflächen mit teils bodentiefen Fenstern für helle Räume. Dank des ausgewogenen Verhältnisses zwischen gehobener Ausstattung und wirtschaftlichen Erstellungskosten, sind die ersten drei Häuser mit 89 Wohneinheiten komplett vermietet. Im Laufe des Jahres 2024 werden auch die beiden anderen Mehrfamilienhäuser fertiggestellt sein.

Produkttest unter Baustellenbedingungen

Für eine wirtschaftliche Umsetzung des Rohbaus sorgt die Kombination aus einschaligem Kalksandstein-Mauerwerk, vor Ort betonierten Aufzugs- und Treppenhäusern sowie schnell zu verlegenden Elementdecken mit Ortbetonergänzung. Um den Bauprozess für Auftraggeber nachhaltiger, schneller und damit kostengünstiger zu machen, ohne auf Ausführungsqualität zu verzichten, testet die Köster GmbH immer wieder Produktinnovationen, insbesondere in der rauen Baustellenpraxis. Beim Neubauprojekt in Potsdam wurde unter Einbeziehung des Auftraggebers das Fenster-Komplettsystem WINDOWMENT® von Beck+Heun getestet.

Ein Element - viele Vorteile

WINDOWMENT® kombiniert die Vorteile einer seriellen Vorfertigung unter optimierten Bedingungen mit einer rationellen und witterungsunabhängigen Fensterkomplettmontage vor Ort. Denn anders als bisher werden mit der Fenstermodul-Zarge von Beck+Heun das Fenster samt Laibung, der Rollladen- oder Raffstorekasten inklusive Antriebstechnik und Behang sowie die Innen- und Außenfensterbank als Fertigteil auf der Baustelle angeliefert. Alle gewünschten Komponenten sind in dem gedämmten Tragrahmen-Stahlprofil mit vorgefertigten Fensteranschlüssen bereits integriert, wenn das Modul beim Fensterhersteller oder Fensterbauer eintrifft. Im Fall des Neubauvorhabens in Potsdam-Golm wurden die Module zu einem der führenden und innovativsten deutschen Fenster- und Türenhersteller, der hilzinger Unternehmensgruppe mit Zentrale in Willstätt, geliefert. Am Unternehmensstandort in Meißen kam es dann zur "Hochzeit" zwischen Fenster und Zarge mit der vorkonfektionierten Zarge. Roman Hilzinger, Geschäftsführer der hilzinger Unternehmensgruppe erläutert den Ablauf: "WINDOWMENT® kommt in vier Bauteilen für unten, oben, links und rechts bei uns an, wird in unserem Werk final zusammengebaut und anschließend mit Rahmen und Fenster "verheiratet". Statt den teilweise doch sehr herausfordernden Baustellensituationen können wir hier unter optimalen Bedingungen ein einbaufertiges Fensterkomplett-Element herstellen."

Anschließend erfolgt die Bereitstellung auf der Baustelle. Geliefert wird ein hochdämmendes und fugendichtes sowie baustellengerecht verpacktes Komplettelement. Auf der Baustelle kann es wahlweise zwischengelagert oder direkt in die Außenwand eingebaut werden.

Prozesssicherheit dank kalkulierbarer Vorfertigung

Ähnlich verlief auch der Einbau der WINDOWMENT® Elemente in den stetig wachsenden Rohbau der beiden Mehrfamilienhäuser in Potsdam-Golm. Die knapp 500 Fenstermodul-Elemente wurden passend zum Bauablauf auf die Baustelle geliefert. Unterstützt durch definierte und geprüfte Kran-Hebepunkte wurden die WINDOWMENT®-Elemente von oben in die freien Fensternischen eingelassen, um anschließend die Elementdecken aufzulegen. Für eine sichere Verbindung zur Wandschale sorgte die Verschraubung von seitlichen Befestigungswinkeln ins Mauerwerk. Für Roman Hilzinger ist die Fenstermodul-Zarge von Beck+Heun eine hervorragende Lösung für Fensterbauer: "Für den bezahlbaren Wohnbau bietet WINDOWMENT® Geschwindigkeit, Ersparnisse und Prozesssicherheit durch optimierte Vorfertigung und Entfall der kleinteiligen und aufwendigen Montage vor Ort." Weiterer positiver Effekt für Fensterbauer: dank des erheblich reduzierten Montageaufwandes können deutlich mehr Aufträge angenommen und abgewickelt werden. Auch lässt sich der Fachkräftemangel, der bei der klassischen Fenstermontage zu erheblichen Verzögerungen führt, auffangen. Denn für den Einbau der WINDOWENT®-Zargen vor Ort werden keine Fenstermonteure benötigt und können deshalb auf anderen Baustellen oder in der Sanierung eingesetzt werden.

Nicht zuletzt sorgt die Konfektionierung von WINDOWMENT®, Rahmen und Fenstern unter angenehmen Arbeitsbedingungen für einen zusätzlichen Motivationsschub.

Zeit- und Kostenersparnis ohne Qualitätseinbußen

Initiiert, begleitet und ausgewertet wurde dieser Produkttest unter Realbedingungen von der Köster-Abteilung Fassade im Bereich Bautechnik und Innovation. Überdies waren neben dem beauftragten Fensterhersteller hilzinger GmbH auch die Entwickler des Fenster-Komplettsystems von Beck+Heun mit im Boot. So konnten bereits während der Montage Hilfestellungen gegeben sowie im Nachgang Erkenntnisse ausgetauscht werden.

Für Dipl.-Ing. Dirk Langhorst, Abteilungsleiter Fassade im Bereich Bautechnik und Innovation, war der Praxistest ein voller Erfolg: "Wir hatten bei diesem Projekt trotz der knapp 500 Einheiten keinen Rücklaufmangel. Das ist ein wichtiger Aspekt für die Qualitätssicherung unserer Baustellen. Und die Zeitersparnis von sechs Wochen hat unsere Erwartung deutlich übertroffen. Wir hatten mit einer Reduzierung von vier Wochen gerechnet." Beides führte zu einer Optimierung der Baukosten und letztlich auch zu einer früheren Vermietbarkeit der beiden Mehrfamilienhäuser. Dank WINDOWMENT® konnte der Bauzeitenplan gestrafft werden und somit die Ausbauarbeiten deutlich früher beginnen.

Von der Studie zum Standard im modernen Fensterbau

Auf der Messe BAU 2019 in München hat Beck+Heun das Fenster-Komplettsystem als Studie erstmalig vorgestellt. Mittlerweile - das habe sich auch im Austausch mit Fensterbauern, Architekten und Bauträgern auf der BAU 2023 und der Fensterbau Frontale 2024 wieder gezeigt - ist die serielle Fenstermontage mit Modulzarge im Fensterbau angekommen. So wurde WINDOWMENT® bereits in zahlreichen Objekten mit ganz unterschiedlichen Wandaufbauten von monolithischem Porenbeton-Mauerwerk über Kalksandstein-Mauerwerk oder Betonfertigteilwände mit WDVS bis zu Holzständer-Konstruktionen erfolgreich eingesetzt. Die für jeden Wandaufbau passende Lösung konnte zuletzt auch bei dem erstmalig vom Generalunternehmer Köster gemeinsam mit dem Fensterhersteller hilzinger durchgeführten Praxistest mehr als überzeugen. Wie bei den zahlreichen Bauvorhaben zuvor stand auch bei den Beteiligten dieses Praxistests am Ende fest, dass WINDOWMENT® einen erheblichen Beitrag zur Bauzeitreduzierung bei gleichzeitiger Sicherung der Qualität auf einem ungewohnt hohen Niveau leistet. Da ist es nicht überraschend, dass bereits weitere Projekte mit dem Fenster-Komplettsystem geplant sind.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert - Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

