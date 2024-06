Startseite Globaler NAS-Karneval der T-Serie von TerraMaster im Juni Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-05 09:13. Bis zu 25 % Rabatt exklusiv für KMUs TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privatanwender und Unternehmen spezialisiert, hat eine zeitlich begrenzte Werbeaktion für NAS der T-Serie speziell für KMU-Anwender gestartet, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Datenverwaltung und Arbeitseffizienz zu verbessern!Im Verlauf verschiedener Aktionszeiträume können KMU-Anwender beim Kauf von NAS der TerraMaster T-Serie, einschließlich T6-423, T9-423, T9-450, T12-423 und T12-450, von Superrabatten mit bis zu 25 % profitieren! Die NAS-Produkte der T-Serie von TerraMaster mit 6 bis 12 Einschüben bieten ultragroße Speicherkapazitäten von bis zu 144 TB bzw. 288 TB und unterstützen das zentralisierte, duale sowie das Backup über ein externes USB-Gerät, um einer Vielzahl von Sicherungsanforderungen gerecht zu werden.Darüber hinaus sind sie mit mehreren Datenspeichern kompatibel, wie zum Beispiel der AES IN-Hardwareverschlüsselung, und TRAID stellt sicher, dass der Zugriff auf die Daten der Benutzer völlig unkompliziert ist,und sie sicher gespeichert und einfach verwendet werden können. Ultimative Kompaktheit eines NAS mit 6 Einschüben: T6-423

Mit seinem Intel Quad-Core-Prozessor, Dual 2,5 GbE und Dual M.2-Slots ist der T6-423 speziell auf KMU-Anwender zugeschnitten. Dies ist eine kostengünstige professionelle Speicherlösung für kleine und mittlere Unternehmen, ohne dass eine Rackmontage erforderlich ist. Hochleistungs-NAS mit 9-12 Einschüben: T9-423 und T12-423

Sie verwenden einen Intel Celeron N5095 Quad-Core-Prozessor mit zwei 2,5 G Internetschnittstellen sowie einen 8 GB DDR4-Dual-Channel-Speicher (erweiterbar auf 32 GB).Dies ist eine leistungsstarke Speicherlösung für einen virtuellen erweiterten iSCSI-Speicher- und Datenbankdienst, der sich optimal für kleine und mittlere Unternehmenskunden eignet. Duales 10-Gigabit-NAS: T9-450 und T12-450

Die TerraMaster T9-450 und T12-450 werden von einem Intel Atom C3558R Quad-Core-Prozessor angetrieben und sind mit einem 8 GB DDR4-Dual-Channel-Speicher (erweiterbar auf bis zu 32 GB), zwei SFP+ 10 GB-Glasfaserschnittstellen sowie zwei 2,5-GbE-Ports ausgestattet. Diese NAS wurden speziell für Benutzer mit einem Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen entwickelt, die den hohen Anforderungen von 4K-Bildbearbeitung, Virtualisierung, Datenbanken sowie anderen Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Speicherleistung gerecht werden. D8 Hybrid und NAS-Paket

Der von TerraMaster auf den Markt gebrachte und branchenweit erste D8 Hybrid RAID-Speicher mit 8 Einschüben, USB 3.2 und 10 Gbit/s wird derzeit auf Kickstarter per Crowdfunding finanziert.Dieses Projekt wird am 6. Juni enden und der Crowdfunding-Preis beläuft sich auf lediglich 199 $! Testen Sie die Speicherkombination D8 Hybrid und erweitern Sie den NAS-Speicherplatz auf bis zu 128 TB. WeitereEinzelheitenfindenSieunter https://www.terra-master.com/global/deals TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist. Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272

http://www.terra-master.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten