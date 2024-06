Startseite Somikon Digitale Foto-Kompaktkamera Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-05 09:10. Besondere Momente in hochauflösenden Fotos und Videos festhalten - Mit interpolierter 4K-Auflösung und hochauflösendem CMOS-Bildsensor von Sony

- Ideal geeignet für Fotografie-Anfänger und Kinder

- Hochauflösende Fotos mit bis zu 44 Megapixeln

- Extra-großer 16-fach-Digitalzoom und LED-Blitzlicht

- Farb-LCD-Display mit 6,1 cm (2,4") Bildschirmgröße

- Mit Bildstabilisator und Timer für perfekte Selfies Mit der digitalen Foto-Kompaktkamera (https://www.pearl.de/mtrkw-40-digitalkameras.shtml) von Somikon (https://www.pearl.de/a-ZX8626-1300.shtml) hält man Momente in hochauflösenden Fotos mit bis zu 44 Megapixeln und in 4K UHD-Filmen mit 3840 x 2160 Pixeln fest. Der Bildstabilisator sorgt dabei stets für verwacklungsfreie Aufnahmen. Ideal für Einsteiger und Kinder: Die Einstellungen können direkt am Farbdisplay vorgenommen werden. Die kinderleichte und intuitive Bedienung macht die Kamera ideal für Einsteiger und Kinder. Kompaktes Leichtgewicht: Die Digitalkamera nimmt im Reisegepäck kaum Platz weg. Und mit weniger als 200 Gramm fällt sie kaum ins Gewicht. Damit ist sie ideal für fast jeden Ausflug, den man mit Fotos und Videos unvergesslich machen möchte! - Hochauflösender CMOS-Bildsensor von Sony

- Ideal geeignet für Anfänger und Kinder

- Hochauflösende Fotos mit bis zu 44 Megapixeln (3840 x 2160 Pixel, interpoliert)

- Foto-Auflösung: 44, 30, 24, 20, 12, 8, 5, 3 MP

- Foto-Format: JPG, Video: MP4

- Video-Auflösung: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) mit 30 Bildern/Sek., 2688 x 1520 (2,7K 1520p) mit 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit 60 oder 30 Bildern/Sek., 1280 x 720 (HD 720p) mit 120, 60 oder 30 Bildern/Sek.

- Extra-großer 16-fach-Digitalzoom

- Objektiv-Blende: f/2,0, Brennweite: 7,26 mm

- Farb-LCD-Display mit 6,1 cm (2,4") Bildschirmgröße

- Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

- Bildstabilisator für Aufnahmen ohne Verwackeln

- ISO-Einstellung für Lichtempfindlichkeit: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

- Selbstauslöser: 3, 5, 10, 20 Sekunden

- Automatische Abschaltfunktion: 3, 5, 10 Minuten

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh, lädt per Micro-USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 98 x 56 x 23 mm, Gewicht: 184 g

- Digitalkamera inklusive Tragegurt, Transporttasche, USB-Ladekabel (USB-A auf Micro-USB) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107431576 Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8626-625

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8626-625

Produktlink: https://magentacloud.de/s/gDxXeEAyG2JqJd2

