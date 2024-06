IsoEnergy beginnt mit dem geplanten 30-Loch-Sommer-Explorationsprogramm im Athabasca-Becken

Saskatoon, SK, 4. Juni 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich, den Beginn des Sommerexplorationsprogramms auf seinen Urangrundstücken im östlichen Athabasca Basin (Abbildung 1) bekannt zu geben. Das Programm umfasst insgesamt 30 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.825 Metern auf den Projekten Larocque East und East Rim, um an die positiven Ergebnisse des Winterexplorationsprogramms anzuschließen.

Höhepunkte:

- Projekt Larocque Ost

o 27 Diamantbohrlöcher über 8.775 Meter im Anschluss an die positiven Alterationsergebnisse im Zielgebiet A und erste Bohrtests der neuen Ziele, die in den Zielgebieten B, C und D identifiziert wurden.

o Eine Erweiterung der Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchung in Richtung Osten ist im Gange, um die Explorationszielgebiete entlang des Larocque East-Leitungsstrangs zu verfeinern.

- East Rim Projekt

o 3 Erkundungs-Diamantbohrlöcher über 1.050 Meter, die auf übereinstimmende geophysikalische Anomalien abzielen, die sich am östlichen Rand des Athabasca-Beckens nur etwa 45 km östlich der Mine McArthur befinden.

- Weitere Arbeiten sind geplant, um eine Pipeline von Explorationszielen auf Projekten in früheren Stadien zu entwickeln, einschließlich radiometrischer und magnetischer Untersuchungen per Hubschrauber und Drohne sowie ANT-Bodenuntersuchungen auf den Projekten Cable, Evergreen, Rapid River, 2Z und Madison.

Philip Williams, Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns, mit diesem umfangreichen Sommerbohrprogramm auf dem Projekt Larocque East zu beginnen, das darauf abzielt, neue Mineralisierungsbereiche entlang des Streichens der Lagerstätte Hurricane zu entdecken. Die Lagerstätte Hurricane mit ihren extrem hohen Gehalten weist einen sehr kleinen und diskreten geologischen und geochemischen Fußabdruck auf, der für die früheren Eigentümer schwer zu finden war. Durch die Kombination unseres umfassenden Verständnisses der Eigenschaften von Bohrlöchern in der Nähe der Mineralisierung des Hurricane-Stils und der Ergebnisse unserer umfassenden ANT-Untersuchung entlang des aussichtsreichen Leiterkorridors haben wir mehrere Zielgebiete mit hoher Priorität erstellt, die im Rahmen dieses Sommerprogramms ausgiebig durch Bohrungen getestet werden sollen. Gleichzeitig führen wir weiterhin Arbeitsprogramme, einschließlich Bohrungen, auf unseren äußerst aussichtsreichen Explorationsprojekten innerhalb unseres großen Explorationspakets Eastern Athabasca durch."

Abbildung 1 - Standortkarte der Lagerstätte Hurricane und der Explorationsprojekte im östlichen Athabasca-Becken.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75797/04062024_DE_ISO_IsoEne...

Projekt Larocque Ost

Nach dem Erfolg des Winterbohrprogramms (siehe Pressemitteilung vom April 225. , 2022024) wurden unter Explorationsbohrungen vorgeschlagen, um die bedeutenden Sandstein- und Grundgebirgsstrukturen sowie die räumlich damit verbundenen Tonalterationshalos, die im Zielgebiet A (Abbildung 2) durchschnitten wurden, weiter zu erproben. Mit der geophysikalischen Untersuchungstechnik ANT konnten bedeutende hydrothermale Alterationen in den Sandsteinabdeckungssequenzen identifiziert werden, die in räumlichem Zusammenhang mit der Lagerstätte Hurricane und dem Explorationszielgebiet A stehen. Das Sommerbohrprogramm wird zunächst die ermutigenden Bohrergebnisse im Zielgebiet A weiterverfolgen und auch die Ziele B, C und D erproben. Die Bohrpläne für das Zielgebiet D werden sich voraussichtlich weiterentwickeln, wenn die ANT-Geschwindigkeitsmodelle anhand der neu erworbenen ANT-Daten interpretiert und anschließend mit den früheren Explorationsdaten über 10 km des aussichtsreichen Leiterkorridors integriert werden.

Abbildung 2 - Lage der Bohrungen des Projekts Larocque East im Sommer 2024 in den Zielgebieten A, B, C und D.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75797/04062024_DE_ISO_IsoEne...

East Rim Projekt

Das Projekt befindet sich 45 Kilometer ostsüdöstlich der Mine McArthur River im südöstlichen Teil des Athabasca-Beckens (Abbildung 1). Das Projekt ist sehr aussichtsreich für eine flache Uranmineralisierung im Grundgestein, da es sich am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens in einem Gebiet befindet, das bisher noch nicht in nennenswertem Umfang exploriert wurde. Die Zieltiefen sind relativ gering, da die Mächtigkeit des Sandsteins zwischen 0 und 260 Metern liegt. Die drei elektromagnetischen Profile wurden in einem Gebiet von Interesse vermessen, in dem eine starke Leitfähigkeit, die durch die Versatile Time Domain Electromagnetic Survey von 2023 kartiert wurde, ein Dichtetiefpunkt, der durch die Falcon Gravity Surveys von 2022 kartiert wurde, sowie eine brüchige Struktur und eine Tonalteration, die in historischen Diamantbohrlöchern aufgezeichnet wurden, alle innerhalb eines wenig erkundeten Korridors mit einem magnetischen Tiefpunkt auftreten (Abbildung 3). Das Sommer-Explorationsbohrprogramm (3 Bohrlöcher auf 1.050 Metern) auf dem Projekt East Rim wird sich auf die Erprobung der Ziele konzentrieren, die im Rahmen des Explorationsprogramms im Winter 2024 identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 25. April 2024).

Abbildung 3 - Karte des Projekts East Rim mit den Standorten der für Sommer 2024 geplanten Diamantbohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75797/04062024_DE_ISO_IsoEne...

Andere Projekte

Zusätzliche Arbeiten sind für den Sommer 2024 geplant, um eine Pipeline von Explorationszielen auf Projekten in früheren Stadien zu entwickeln, einschließlich radiometrischer und magnetischer Untersuchungen per Hubschrauber und Drohne sowie ANT-Bodenuntersuchungen auf den Projekten Cable, Evergreen, Rapid River, 2Z und Madison. Vermessungen auf weiteren Projekten werden in Betracht gezogen.

Am 29. Mai 2024 schloss das Unternehmen einen endgültigen Aktienkaufvertrag mit Critical Path Minerals Corp. ab, um das Projekt Bulyea River am nördlichen Rand des Athabasca-Beckens zu erwerben (der "Erwerb von Bulyea River"). Das Projekt beherbergt sehr hohe Uranwerte in Seesedimenten innerhalb einer starken radiometrischen Anomalie aus der Luft und stellt ein oberflächennahes, im Grundgebirge gelegenes Ziel dar (Abbildung 4). Die Explorationsbemühungen von IsoEnergy im Jahr 2024 werden sich voraussichtlich auf geophysikalische Untersuchungen aus der Luft und die Zusammenstellung von Daten zur Vorbereitung von geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen am Boden im Jahr 2025 konzentrieren. Der Abschluss der Bulyea-River-Akquisition unterliegt den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV"), sowie der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Abbildung 4 - Bulyea River Geochemische und geophysikalische Signatur.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75797/04062024_DE_ISO_IsoEne...

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Darryl Clark, P.Geo., IsoEnergys Executive Vice President, Exploration and Development, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist.

Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, die bei den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Explorationsarbeiten angewandt wurden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca .

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, geplanter Explorationsaktivitäten und deren voraussichtlicher Ergebnisse, des Abschlusses der Bulyea River Akquisition und der Genehmigung durch die TSXV. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen und dass die Genehmigung der TSXV für den Erwerb von Bulyea River erteilt wird. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Vertrauen in das Management und anderes Personal in Schlüsselpositionen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Versagen von Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter IsoEnergys Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

