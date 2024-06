Startseite foodjobs.de Gehaltsstudie zum Praktikum in der Lebensmittelbranche: Das sind die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 11:36. - foodjobs.de zeichnet schon zum elften Mal die "TOP 25 Arbeitgeber Praktikum 2024" der Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft aus

- Ein angenehmes Arbeitsklima, spannende Aufgaben sowie Einblicke ins Unternehmen werden von Praktikant:innen als besonders positiv bewertet

- Die TOP 3 in diesem Jahr sind Nestle, Storck, und Dr. Oetker 04.06.2024, Düsseldorf. Was sind die ausschlaggebenden Faktoren für ein zufriedenstellendes Praktikum in der Lebensmittelbranche? Studierende und Absolvent:innen geben Feedback, welche Unternehmen dieses Jahr besonders überzeugen konnten. Bereits zum elften Mal in Folge führt foodjobs.de seine Studie zum Praktikum in der Lebensmittelwirtschaft durch. Ziel ist die Beantwortung der Frage, was Praktikant:innen denn eigentlich mit ihrer Arbeit in der Branche verdienen. Und ist das Gehalt wirklich der einzige Weg, die Nachwuchskräfte zufrieden zu stellen? Die Unternehmen der Lebensmittelbranche beweisen, dass sie vieles richtig machen: Ganze 92% der Praktikant:innen geben an, mit ihrem Praktikum zufrieden bzw. sehr zufrieden zu sein; 93% von ihnen würden ihr Praktikum weiterempfehlen. Die Studierenden kommunizieren mit ihren Antworten klar, dass vor allem der freundliche Kontakt zu Kolleg:innen und der Geschäftsführung große Wichtigkeit für sie im Arbeitsalltag besitzt. Praktikant:innen wünschen sich ein positives und angenehmes Betriebsklima, das von gegenseitiger Unterstützung bestimmt wird. Sie möchten, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie offenes, ehrliches Feedback erhalten. Das Gleiche gilt für den Aufgabenbereich: Die jungen Talente möchten sich an Tätigkeiten versuchen, bei denen sie ihr im Studium erlangtes Wissen anwenden können. Mit typischen "Praktikanten-Aufgaben" wie Postbotengängen oder Akten sortieren sind sie schon lange nicht mehr zufrieden zu stellen. Stattdessen wollen Praktikant:innen im Unternehmen aktiv mitwirken: Anspruchsvolle Aufgaben, Projektplanung und gemeinsame Ideenumsetzung dürfen dabei nicht zu kurz kommen. Außerdem sind weitreichende Einblicke in die Strukturen und Funktionsweisen der Betriebe essenziell. Ein detailliertes Bild des Unternehmens verschafft den Studierenden Klarheit über ihre berufliche Zukunft und unterstützt sie bei der Orientierung. Es ist daher von Vorteil für Firmen, im Umgang mit ihren Praktikant:innen Transparenz zu zeigen und durch gute Betreuung für Wohlbefinden zu sorgen. Mit Nähe und Zugänglichkeit beweisen die TOP 25 Arbeitgeber der Lebensmittelwirtschaft ihr Verständnis für die genannten Bedürfnisse. Welche Betriebe können sich dieses Mal als Favoriten durchsetzen? Die Praktikant:innen haben ganz klar entschieden: Die drei beliebtesten Unternehmen sind Nestle, Storck und Dr. Oetker. Zusätzlich freuen sich über das Siegel "TOP 25 Arbeitgeber 2024" folgende Firmen (in alphabetischer Reihenfolge): - ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

- Alfred Ritter GmbH & Co. KG

- apetito AG

- August Storck KG

- Bahlsen GmbH & Co. KG

- Bell Food Group AG

- Bürger GmbH & Co. KG

- Capri Sun Vertriebs GmbH

- CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

- Conditorei Coppenrath & Wiese KG

- Delphi Organic GmbH

- Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

- Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG

- EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

- Emsland Frischgeflügel GmbH

- FRoSTA AG

- Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH

- HARIBO GmbH & Co. KG

- Hochland Deutschland GmbH

- Landliebe GmbH

- Nestle Deutschland AG

- Schock GmbH

- tropextract GmbH

- Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

- Up Gesundheit GmbH Seit Beginn haben über 5.900 Studierende und Absolvent:innen an der Studie teilgenommen. Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bilden die Antworten von 783 Studierenden und Absolvent:innen, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2022 bis Mai 2024 begonnen haben. Ausgewertet wurden die Antworten aus 2023 und 2024. Mehr Informationen zur Studie "Praktikum in der Lebensmittelbranche 2024" sowie die Downloads finden Sie unter: www.foodjobs.de/gehalt/praktika (https://www.foodjobs.de/gehalt/praktika) Mehr über foodjobs.de:

