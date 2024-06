Startseite Leichtere Auswahl und Implementierung von Rechenzentrumsinfrastrukturen: Vertiv stellt ganzheitliche KI-Lösungen für Stromversor Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 08:22. Die vorkonfigurierte Vertiv™ 360AI-Infrastruktur für High Performance Computing wird auf dem Datacloud Global Congress und im Rahmen der Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow vorgestellt. Cannes / München [04. Juni 2024] - Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC) werden die Landschaft der Rechenzentren weiter verändern. Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Business Continuity, hat jüngst ein neues Portfolio von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren mit hoher Dichte vorgestellt, die den höheren Energie- und Kühlungsanforderungen von KI gerecht werden. Vertiv™ 360AI ist ab sofort in der gesamten EMEA-Region verfügbar und wurde entwickelt, um KI-Implementierungen jeder Größenordnung zu beschleunigen. Die Designs reichen von Rack-Lösungen für Pilottests und Edge-KI bis hin zu kompletten Rechenzentren für das Training von KI-Modellen. KI und beschleunigte Datenverarbeitung führen zu einem beispiellosen Bedarf an Energie und Kühlung, wobei Racks mit einer Leistungsdichte von bis zu 500 kW pro Rack erwartet werden. Infolgedessen sind die Entwicklung und der Einsatz von Infrastrukturen zur Stromversorgung und Kühlung erheblich komplexer geworden. Vertiv 360AI bietet mit einem kompletten Portfolio an Stromversorgungs-, Kühlungs- und Servicelösungen einen einfachen Weg zur Stromversorgung und Kühlung von Künstlicher Intelligenz, mit denen sich die vielschichtigen Herausforderungen der KI-Revolution bewältigen lassen. Die 360AI-Lösungen von Vertiv umfassen validierte Designs und vorkonfigurierte Anwendungen, die die Vorteile des umfassenden Know-hows von Vertiv nutzen und gleichzeitig die Entwicklungszyklen verkürzen. "Nach dem erfolgreichen Start in Nordamerika freuen wir uns, das neue Vertiv 360AI-Portfolio auch in EMEA einzuführen und die KI-Pläne unserer Kunden voranzutreiben", sagt Karsten Winther, President EMEA bei Vertiv. "Unsere Lösungen bieten einen effizienten Ansatz für eine skalierbare KI-Infrastruktur, die den wachsenden Herausforderungen des High Performance Computing gerecht wird. Vertiv™ 360AI wurde entwickelt, um die Aufrüstung von luftgekühlten Edge- und Enterprise-Rechenzentren sowie die Entwicklung von Hyperscale-Projekten zu beschleunigen." Vertiv™ 360AI bietet zudem vorgefertigte modulare Lösungen, die es den Kunden ermöglichen, KI zu implementieren, ohne bestehende Arbeitsabläufe zu stören oder zusätzlichen Platz zu benötigen. Die ersten Vertiv 360AI-Lösungen können mehr als 130 kW pro Rack mit Strom versorgen und kühlen. Zudem umfassen sie Designs, die für Nachrüstungen optimiert sind. Vertiv 360AI wird auf dem Datacloud Global Congress (5.-6. Juni 2024 in Cannes, Frankreich) und während der EMEA-Tour der Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow vorgestellt. Mehr Informationen zu Vertiv 360AI finden Sie auf dem AI Hub unter Vertiv.com. Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. Firmenkontakt

Vertiv

Christian Gansen

Lehrer-Wirth-Strasse 4

81829 München

+49 89 90500718

https://www.vertiv.com/de-emea/ Pressekontakt

Maisberger GmbH

Michaela Holzer

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

+49 (0)89 / 41 95 99-50

https://www.maisberger.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten