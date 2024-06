Startseite Investoren für Hotelimmobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 08:09. Hotel Investments AG: Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Hotel Investments AG: Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) sucht für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber weitere große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern. Die Hotel Investments AG, ein etabliertes Schweizer Unternehmen, das sich auf den Bereich Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat, sucht gezielt nach großen betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Diese Hotels sollen entweder zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge angeboten werden. Ziel ist es, das eigene Portfolio sowie das der Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber durch diese Akquisitionen zu erweitern. Die Hotel Investments AG ist ein renommierter Schweizer Hotelinvestor und Experte im Bereich Hotelmanagement und -investitionen. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt die Hotel Investments AG zu den führenden Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus ihrer Aktivitäten liegt auf dem Hotelankauf, der Hotelexpansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie der effizienten Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und der Joint Venture Partnerschaften. Strategie und Ziele der Investoren für Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG verfolgt das Ziel, durch gezielte Investitionen in attraktive Standorte das Hotelportfolio kontinuierlich zu vergrößern. Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, erklärt: "Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb und der Pacht von Stadthotels, die betreiberfrei übergeben werden können. Wir sind bestrebt, die Portfolios unserer Partner und unser eigenes durch strategische Investitionen zu erweitern." Suchkriterien und Zielobjekte der Investoren für Hotelimmobilien Im Zentrum der Suchkriterien stehen betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich durch ihre Lage und Größe auszeichnen. "Interessiert sind wir insbesondere an Stadthotels, Business Hotels und Boardinghäusern in innerstädtischen Lagen mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Zielobjekte sollten über mindestens 80 Zimmer verfügen und die Möglichkeit einer betreiberfreien Übergabe bieten, sei es durch kurzfristig auslaufende Pachtverträge oder direkte Verfügbarkeit ohne bestehenden Betreiber." Angebote für die Investoren für Hotelimmobilien Hoteleigentümer, die betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote an die Hotel Investments AG zu senden. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

https://www.pr4you.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten