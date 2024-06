Startseite Thorsten Maurer von der precon real value GmbH: Nachhaltige Wohnimmobilien durch wertzentrierte Ansätze Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-03 19:55. Thorsten Maurer und die precon real value GmbH stehen für mehr als traditionelle Ansätze Das breite Kompetenzspektrum der precon real value GmbH spiegelt sich in einem umfangreichen Angebot wider, das von Projektentwicklung und -management über die Konzeption preisgünstigen Wohnraums bis hin zur technischen und kaufmännischen Immobilienverwaltung reicht. Durch das Angebot an ganzheitlicher Betreuung und individuellen Co-Investments bietet das Unternehmen seinen Kunden zudem einen substantiellen Mehrwert. Thorsten Maurers (https://thorstenmaurer.net/) Ansatz verbindet somit professionelles Handwerk mit sozialem und ökologischem Bewusstsein. Für Partner, Co-Investoren und Anleger bildet die Kombination aus Erfahrung und Fähigkeit eine solide Grundlage für nachhaltige und zukunftssichere Investitionen mit dem Versprechen kontinuierlicher Rendite. Die wertzentrierte Herangehensweise der precon real value GmbH trägt dazu bei, dauerhafte Werte zu schaffen und aktive Beiträge zu einem lebenswerten Stadtbild zu leisten. Wer mehr über das Engagement und die Möglichkeiten erfahren möchte, kann sich vertrauensvoll an das Expertenteam wenden. Unternehmensprofil und Philosophie precon real value GmbH ist ein Unternehmen, das von Thorsten Maurer geführt wird und im Immobiliensektor tätig ist. Die Philosophie des Unternehmens beruht auf der Schaffung von Mehrwert durch nachhaltige Wohnimmobilien und eine wertzentrierte Herangehensweise. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden und die Förderung der Lebensqualität innerhalb städtischer Gemeinschaften. Nachhaltigkeit: precon real value GmbH verpflichtet sich zu umweltbewusstem Bauen, um den CO2-Fußabdruck zu senken. Ziel ist es, die Zukunft durch nachhaltige Gebäudegestaltung heute zu gestalten. Der Ort: Durch die Revitalisierung von Gebäuden in städtischen Vierteln trägt das Unternehmen zur Erhaltung des Stadtbildes bei und fördert das Wohlgefühl der Bewohner. Kundenorientierung: -Individuelle Bedürfnisse: Jedes Projekt wird mit Blick auf die Ansprüche der Mieter entwickelt.

-Lebensqualität: Es wird hoher Wert auf Komfort und durchdachte Grundrisse gelegt. Die Dienstleistungen: -Projektentwicklung: Innovative Konzepte und effiziente Realisierung.

-Komplettbetreuung: Technische und kaufmännische Verwaltung aus einer Hand. Thorsten Maurer und sein Team sind bekannt für ihre Expertise und das Angebot an maßgeschneiderten Lösungen. Sie stehen für eine professionelle und ganzheitliche Betreuung von Projekten im Bereich der Wohnimmobilien - mit dem Fokus auf eine langfristige, rentable und nachhaltige Investition. Dienstleistungen und Expertise Die precon real value GmbH zeichnet sich durch ein umfangreiches Dienstleistungsangebot und fundierte Expertise in der Entwicklung, Sanierung und Verwaltung von nachhaltigen Wohnimmobilien aus. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf einer tiefgreifenden Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Umwelt, Investition und Vermarktung fußen. Projektentwicklung und Management Die Projektentwicklung umfasst detaillierte Planungs- und Entwicklungsschritte, um den Anforderungen und Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Sanierung und Modernisierung werden mit Augenmerk auf den Umweltschutz durchgeführt, wobei innovative, nachhaltige Bautechniken zum Einsatz kommen. Im Projektmanagement zeichnet sich precon real value GmbH besonders durch effiziente Ablaufkoordination und Kontrolle finanzieller Kennzahlen aus. Lebensqualität und Nachhaltigkeit im Bauprojekt Jedes Bauprojekt der precon real value GmbH wird mit dem Ziel verfolgt, komfortable Wohnräume zu schaffen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch umweltfreundlich sind. Dabei wird großer Wert auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards gelegt, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und eine hohe Lebensqualität für die Bewohner zu gewährleisten. Investitionsmöglichkeiten und Co-Investments Für Investoren bietet die precon real value GmbH attraktive Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige Wohnimmobilienprojekte. Co-Investments ermöglichen eine effektive Streuung von Kapitalanlagen und bieten so eine sichere und zukunftsorientierte Investition mit langfristiger Renditeperspektive. Kundenbetreuung und Serviceangebot Kunden der precon real value GmbH profitieren von einem umfangreichen Serviceangebot, das die kaufmännische und technische Verwaltung der Immobilien umfasst. Die individuelle Beratung und Betreuung durch erfahrene Experten gewährleistet eine kundenzentrierte Vorgehensweise und eine erfolgreiche Vermarktung der Projekte. Thorsten Maurer über die Vision und soziale Verantwortung Die precon real value GmbH versteht sich als zukunftsorientiertes Unternehmen, das sowohl einen visionären Blick für nachhaltiges Bauen als auch eine tiefe Verantwortung für die soziale Gemeinschaft hat. Die Vision des Unternehmens ist es, Wohnraum zu schaffen, der nicht nur ästhetisch ansprechend und funktional ist, sondern auch den sozialen Zusammenhalt stärkt und die Umwelt schont. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Schlüsselrolle. Indem man sich auf umweltfreundliche Materialien und erneuerbare Energiequellen konzentriert, zeigt precon real value GmbH ein klares Engagement für den Planeten. Energieeffizienz und eine ressourcenschonende Bauweise sind fest in den Unternehmenswerten verankert. Im Kontext der sozialen Verantwortung verpflichtet sich das Unternehmen, bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum zu bieten. Es wird aktiv an Konzepten gearbeitet, um Wohnimmobilien zugänglicher für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu machen. Das schließt eine integrative Gestaltung ein, die auf Diversität und Inklusion setzt. -Verwendung von umweltfreundlichen Baustoffen

-Energieeffizienzmaßnahmen in allen Projekten

-Bezahlbarer Wohnraum als soziale Verpflichtung

-Förderung von sozialem Zusammenhalt durch Gemeinschaftsräume Den visionären Ansatz von Thorsten Maurer und der precon real value GmbH kennzeichnet das Streben, langfristig denkende Investitionen zu tätigen, die sowohl wirtschaftlich als auch sozial nachhaltige Erträge generieren. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass die Immobilienprojekte des Unternehmens heutigen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig für künftige Generationen bestehen bleiben. Kontakt und Zusammenarbeit Geschäftsführung: Die Geschäftsleitung von precon real value GmbH zeichnet sich durch Kompetenz und Erfahrung im Immobiliensektor aus. Sie ist der erste Ansprechpartner für Kooperationen und strategische Partnerschaften. Durch ihr Know-how gewährleisten sie, dass Projekte effizient und nachhaltig umgesetzt werden. Mitarbeiter: Ein Team aus qualifizierten Fachkräften steht bereit, um Kunden und Partner in allen Phasen der Projektabwicklung zu begleiten. Die Mitarbeiter fungieren als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Kunden und sorgen für eine transparente Kommunikation. Netzwerk: precon real value GmbH (https://precon.ag/) verfügt über ein breites Netzwerk an Spezialisten und Branchenexperten. Dieses Netzwerk ermöglicht es, multidisziplinäre Ansätze zu verfolgen und innovative Lösungen im Bereich des Wohnimmobiliensektors zu entwickeln. Die precon real value GmbH ist Ihr Partner für zukunftsgerichtete Projektentwicklung und Realisierung im Immobilienmarkt. Seit der Gründung im Jahr 2008 setzt diese als Geschäftsführung der Firmengruppe Maßstäbe in Sachen Kompetenz und Engagement. Kontakt

precon real value GmbH

Thorsten Maurer

Ibellstrasse 23

65232 Taunusstein

+49 (0) 202 496 570 – 12

https://www.precon.ag/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten