Startseite Dubai Kreuzfahrten: Eintauchen in orientalischen Luxus Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2024-06-03 18:53. Der Nahe Osten ist eine faszinierende Region mit pulsierenden Metropolen. Aber nicht nur das: Eine Reise in den Orient verspricht auch eine beeindruckende Vielfalt an Kulturen, Traditionen und Landschaften sowie unvergleichlichen Luxus. Der Orient fasziniert durch seine reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und exotische Landschaften. Von den glitzernden Wolkenkratzern Dubais bis zu den traditionellen Souks von Muscat bietet der Orient eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen, die jeden Besucher verzaubern. Eine Kreuzfahrt durch den Orient bietet die perfekte Kombination aus Entspannung, Abenteuer und Komfort. An Bord eines Kreuzfahrtschiffes kann man jeden Tag neue Orte erkunden, ohne ständig das Gepäck packen zu müssen. Man kann sich zurücklehnen und die Annehmlichkeiten eines schwimmenden Resorts genießen, während man von einem faszinierenden Ziel zum nächsten reist. Auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de findet man eine große Auswahl an Dubai Kreuzfahrten mit vielen Informationen zu Routen, Terminen und Leistungen an Bord der Kreuzfahrtschiffe. Auf Dubai Kreuzfahrten ganz einfach die Vielfalt des Orients kennenlernen Im beeindruckenden Dubai beginnt und endet die Kreuzfahrt „Mein Schiff 4 - Zauber des Orients - ab/bis Dubai“. Dubai, die pulsierende Metropole am Persischen Golf, fasziniert mit moderner Architektur, darunter der imposante Burj Khalifa, der als höchstes Gebäude der Welt gilt. Auch die Luxuswelt des Hotels Burj al Arab und die künstliche Palmeninsel "The Palm Jumeirah" sind einen Besuch wert. Dubai lockt auch mit zahlreichen Shopping Malls und einem aufregenden Nachtleben. Am zweiten Tag der Dubai-Kreuzfahrt geht es nach Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Hier warten kulturelle Schätze wie die Sheikh Zayed Moschee, die größte Moschee des Landes, oder der Louvre Abu Dhabi mit seiner riesigen Lichtkuppel sowie saubere Strände. Nächste Station der Dubai-Kreuzfahrt ist Khasab im Oman, wo die beeindruckende Berglandschaft und die traditionellen Festungen des Sultanats erkundet werden können. Weiter geht es nach Muscat, der Hauptstadt des Oman, wo farbenfrohe Tauchreviere und traditionelle Souks die Besucher begeistern. Nach einem erholsamen Tag auf See erreichen die Passagiere der Dubai Kreuzfahrt Doha in Katar, eine Stadt voller faszinierender Kontraste zwischen Tradition und Moderne. Hier kann man zum Beispiel das Museum für Islamische Kunst und den historischen Souq Waqif besuchen, um die reiche Kultur des Landes zu erleben. Die Dubai-Kreuzfahrt endet schließlich wieder in Dubai, wo die Passagiere noch einmal die Gelegenheit haben, die faszinierende Metropole zu erkunden. Dubai Kreuzfahrten: Luxus und Komfort an Bord der Mein Schiff 4 Luxus gibt es aber nicht nur bei Landausflügen. Auch das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 4 von TUI Cruises lockt mit Luxus und Komfort. Das Schiff ist ein modernes Kreuzfahrtschiff, das höchsten Komfort und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot bietet. Mit einer Länge von über 294 Metern und Platz für mehr als 2.500 Passagiere verfügt es über ein großzügiges und stilvolles Ambiente. Die Restaurants bieten kulinarische Genüsse aus aller Welt, von internationaler Küche bis hin zu regionalen Spezialitäten. In den Bars und Lounges kann man sich bei einem erfrischenden Getränk entspannen und den Blick aufs Meer genießen. Wer sich sportlich betätigen möchte, dem bietet das Kreuzfahrtschiff ein Fitnesscenter mit modernsten Geräten sowie verschiedene Sportaußendecks für Aktivitäten wie Basketball, Volleyball und Jogging. Entspannungssuchende können sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen, der eine Vielzahl von Behandlungen und Anwendungen wie Massagen, Gesichtsbehandlungen und Saunen bietet. Das Unterhaltungsprogramm an Bord ist vielfältig und abwechslungsreich: Von Abendshows und Live-Musik bis hin zu Filmvorführungen und Workshops gibt es Veranstaltungen für Passagiere jeden Alters. Weitere Informationen gibt es auf:

