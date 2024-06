+++ Neuerscheinung: Kompaktratgeber Coaching +++

Wie Coaching Dich in Deine Kraft und Selbstwirksamkeit führt

Der jetzt im novum-verlag erschiene *Kompaktratgeber Coaching* leitet den Leser in 15 Kapiteln durch einen erkenntnisreichen Reflexionsprozess mit der Beschreibung äußerst empfehlenswerter Coachingbausteine für mehr Erfolg, kreative Energie, Gesundheit und Ausgeglichenheit - sei es im Privatleben oder im Daily Business.

Achtsamkeit - oder Mindfulness - ist in aller Munde und mittlerweile unbestrittener Erfolgsfaktor für mehr Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit auf allen Ebenen. Allerdings oft leichter gesagt als getan, ist doch jeder von uns in Alltagsroutinen und eingefahrenen Strukturen gefangen. Genau hier setzt der Kompaktratgeber Coaching an und zeigt Wege zu mehr Kraft, Resilienz und Selbstwirksamkeit auf. Theoretisch weiß heute jeder, dass Entschleunigung und bewusstes Sein im Hier und Jetzt wichtige Bausteine sind, um zu mehr Achtsamkeit mit sich und seiner Welt zu gelangen und dadurch fokussierter, gesünder, erfolgreicher und zufriedener zu sein. Die Kunst liegt darin, dies in einem passgenauen Coachingprozess und dann auch im täglichen Leben sinnvoll ein- und umzusetzen. Der Kompaktratgeber in hochwertigem Hardcover gibt hierfür jede Menge Handlungsimpulse, wie diese Ziele durch die Inanspruchnahme von Coaching leichter erreicht werden können, indem man sein inneres Potenzial nutzt und Probleme in Lösungen verwandelt.

Die im Buch beschriebene Herangehensweise greift in vielerlei Hinsicht, um das Leben in seiner kontinuierlichen Veränderungsdynamik privater und beruflicher Prozesse selbstverantwortlich und bewusst zu lenken. Somit müssen Wege zu individuellen Zielen nicht zwingend steinig sein, denn mit dem richtigen Coachingansatz werden ungeahnte Gestaltungskräfte freigesetzt. Angereichert mit einer Prise Mut, Vertrauen und Humor entsteht so eine passende Mentalität zum Verwirklichen persönlicher Visionen.

Der Autor Thomas Damran Landsberg, Jahrgang 1967, hat vier Jahrzehnte Business- und Konzernerfahrung als Spezialist, Führungskraft, Coach, und Achtsamkeitslehrer. Nach einigen Jahren als Betriebswirt in der Bankenwelt entdeckte er seine Begeisterung für das Thema Leadership, was ihn dazu bewog, eine Laufbahn als Verhaltens- und Führungskräftetrainer einzuschlagen. Ausbildungen zum Business Coach, NLP-Master oder Heilpraktiker und Resilienztrainer sind nur ein paar der vielen weiteren Meilensteine auf seinem Berufsweg. Meditation, Qi Gong und naturheilkundliches Know-how unterstützen ihn in seiner Arbeit, Menschen in ihre Kraft zu führen. Nach "Zehn goldene Regeln für dein Glück" (2016) und "Leadership Excellence: Wirkungsvolle Führung durch Achtsamkeit" (2020) ist der Kompaktratgeber Coaching Landsbergs dritte Veröffentlichung zum Thema Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit.

Autor: Thomas Damran Landsberg

Buchtitel: Kompaktratgeber Coaching - Wie Coaching Dich in Deine Kraft und Selbstwirksamkeit führt

Verlag: novum

Seitenzahl: 120

ISBN: 978-3-99130-439-5

Preis: 25,90 EUR

Resilienz-Training und Führungskräfte-Coaching

