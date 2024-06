Startseite Charity Golf in Wentorf - Konstant Immobilien Cup 2024 Pressetext verfasst von Wuensch am Sa, 2024-06-01 15:57. Am 8. Juni findet zum zweiten Mal der „Konstant Immobilien Cup“ auf dem Platz des Wentorf-Reinbeker Golf Clubs (WRGC) statt. Das offene Golf-Turnier, das jedes Jahr von der Firma Konstant Immobilien aus Wentorf organsiert wird, ist ein Charity-Event. Dieses Jahr gehen die Spenden, die in den Startgeldern enthalten sind, und die Tombola-Erlöse an den Sport-Club Wentorf (SC Wentorf). Golfspieler aus der Region sind herzlich eingeladen, am Konstant Immobilien Cup teilzunehmen und gleichzeitig Gutes zu tun. Hauke Timm, Inhaber und Geschäftsführer von Konstant Immobilien, möchte in diesem Jahr mit seinem Charity-Event den SC Wentorf unterstützen, weil der Verein in Wentorf eine feste Größe ist, die für Menschen aller Altersstufen Angebote schafft. Die Spenden sollen vor allem den jüngsten und den ältesten Mitgliedern zugutekommen, da diese in unserer Gesellschaft oft zu kurz kommen. Ein Großteil der Spenden soll daher spartenspezifisch eingesetzt werden. Die Entscheidung für den SC Wentorf als Begünstigten fiel den Wentorfer Immobilien-Spezialisten nicht schwer: „Einige meiner Mitarbeitenden und deren Kinder sind dort Mitglieder und profitieren daher direkt vom Engagement des Vereins,“ erläutert H. Timm sein Engagement. „Zudem sehen wir den unschätzbaren Wert des Vereins für die gesamte Gemeinde Wentorf.“ Der Vorsitzende des SC Wentorf, Herbert Ahlers, freut sich riesig über die finanzielle Unterstützung: "Der Charity Golf Cup von Konstant Immobilien zeigt, wie stark Teamarbeit in unserer Gemeinde verankert ist und davon profitiert der Verein ungemein. In Wentorf helfen wir uns einander und das beweist dieser Cup in ganz besonderer Weise!" Die Veranstaltung verspricht Spaß, sportlichen Wettbewerb und soziales Engagement in einem. Denn auf die Teilnehmer wartet nicht nur ein Golfspiel auf der schönen Anlage des WRGC, sondern auch die Verlosung diverserer Preise. Ein ganz besonderer Anreiz zur Teilnahme ist sicherlich der Hauptpreis der Tombola: ein vom „Budersand Hotel – Golf & Spa - Sylt“ gesponsorter Gutschein über zwei Übernachtungen (inkl. Frühstück) in einem Doppelzimmer Deluxe mit traumhaftem Ausblick auf den Golfplatz oder den Hörnumer Yachthafen. Das 5-Sterne-Superior-Hotel Budersand bietet dem Gewinner unvergessliche Momente auf dem hoteleigenen Golfplatz und an der frischen Nordsee-Luft. Prämierte Erlebnisse im Spa und die ausgezeichnete Gastronomie sowie der sorgfältige Blick für jedes Detail bilden den Herzschlag des Hauses und prägen den persönlichen und herzlichen Service für seine Gäste. Doch nicht nur das Budersand Hotel unterstützt das Golf-Event. Inhaber H. Timm freut sich ebenfalls über das Engagement seines regionalen Netzwerks: „Wir konnten sehr viele unserer Netzwerk-Partner als Sponsoren gewinnen. So z. B. die Firma Eisen Sieben Indoor Golf, Raumschloss® (Interior Design & Home Staging), Koffeinschmiede Bergedorf, Bergedorfer Gebäudemanagement, BMW Hamburg (Filiale Süderstraße), um nur einige zu nennen. Ohne sie wäre der Konstant Immobilien Cup 2024 nicht möglich.“ Das offene Wettspiel beginnt mit einem Kanonenstart um 11 Uhr und wird als Florida Scramble über 18 Löcher – nicht vorgabewirksam – ausgetragen. Das Nenngeld für Mitglieder beträgt 60 Euro, Gäste zahlen 100 Euro – darin sind enthalten das Greenfee, ein kleines Teegeschenk, die Rundenverpflegung, das Essen nach der Runde sowie die Spende an den SC Wentorf. Die Spende darf vor Ort selbstverständlich erhöht werden. Die Anmeldung zum Turnier kann einzeln oder paarweise über www.wrgc.de, PC Caddie, durch Eintragung in die Meldeliste im Clubhaus des WRGC, per E-Mail an sekretariat@wrgc.de oder telefonisch (040/72978068) erfolgen. Teilnehmer können sich aber auch direkt bei Konstant Immobilien über jneumann@konstant-immo.de bzw. 040/72584814 für den Konstant Immobilien Cup registrieren. Anmeldeschluss ist der 03. Juni, 17 Uhr, bei Bedarf wird eine Warteliste geführt. Firmenprofil

Konstant Immobilien aus Wentorf hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen rund um den Kauf, Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien an. Besonders hervorzuheben ist der Full-Service-Ansatz, der die Organisation von Handwerksunternehmen, Umzugsfirmen oder auch die Beschaffung von altersgerechtem Wohnraum umfasst. Konstant Immobilien legt mit seinen 20 Mitarbeitenden großen Wert auf eine persönliche, individuelle Beratung und setzt auf ein hohes Maß an Digitalisierung für eine transparente sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit. www.konstant-immo.de Über Wuensch Komplettes Benutzerprofil betrachten