Startseite Neue, innovative Coaching-Methode: Sensus-Technik® Pressetext verfasst von seo-torero am Sa, 2024-06-01 00:11. Die Sensus-Technik® von Midlifespices: Sinne-orientiertes Coaching für nachhaltig starke Lösungen. Amerikanische Studien zeigen, dass nur 23% der Veränderungen langfristig bestehen bleiben. Viele nutzen sich bereits nach kurzer Zeit ab. Damit diese also Erfolg haben, braucht es tägliche Wiederholungen oder immer stärkere Impulse. Das betrifft auch Coachings: die Wirkung verpufft oft schon nach kurzer Zeit und die Klienten haben das Gefühl, dass die Sitzungen nicht viel gebracht haben. Midlifespices-Coaching hat eine Lösung für eine nachhaltige, lange und auch intensive Wirkung entwickelt. „Vor allem wenn jemand selbstbewußter, stärker oder souveräner werden will, sollte sich die Lösung eines Coaching-Prozesses nicht einfach abflauen – sonst steht man ja wieder am Anfang!“ sagt Inhaber und Entwickler der Sensus-Technik ®, Martin Endara Estrella. Mit meiner Sensus-Technik® habe ich einen Weg gefunden, dieser Abschwächung entgegenzuwirken. Ich helfe, Lösungen aus dem Coaching mit starken Erinnerungen und Gefühlen zu verbinden, sodass sie jederzeit in gleicher Deutlichkeit und Intensität abrufbar sind. So können Klienten ihre Lösungen quasi auf Knopfdruck aktivieren. Tiefe Erinnerungen, starke Gefühle: Ihre Ressource! Wichtige Erinnerungen sind oft mit Sinneserfahrungen wie Geschmack, Geruch oder Musik verbunden – der Duft in Omas Küche, das Lieblingsessen oder der besondere Song. Diese prägen sich tief in unser limbisches System ein und sind immer mit starken Emotionen wie Geborgenheit, Glück, Selbstwertgefühl oder Freiheit verknüpft. Diese emotionsgeladenen Erinnerungen und die dazu passenden Bilder lassen sich durch meine Technik aktiv abrufen und nachempfinden. Das ist der sogenannte Proust-Effekt. Mit meiner Sensus-Technik® schaffe ich für Coaching-Prozesse jeweils einen spezifischen Anker zu den eigenen Sinnes-Erfahrungen. Damit ist die Nachhaltigkeit einer Coaching-Session gesichert; die Lösung ist immer parat, ohne Abnutzung. Diese Ressource ist die eigene „Super-Power“ und hilft Klienten, Herausforderungen im Leben aus sich selbst heraus souverän zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://midlifespices.de/sensus-technik/ Über Midlifespices Midlifespices ist eine Coaching-Marke von Martin Endara Estrella, ausgebildeter systemischer Business- und Life-Coach. Coaching-Sitzungen für Privatpersonen und auch für Führungskräfte in Unternehmen finden live im Raum Stuttgart oder online statt. Martins Überzeugung: „Was mich beim Coaching – sowie auch bei allen meinen beruflichen Tätigkeiten – schon immer begleitet, ist die tief verwurzelte Überzeugung, daß in jedem von uns ein Stern steckt, der strahlen will. Dieser Stern symbolisiert unser inneres Potenzial und unsere einzigartigen Fähigkeiten, die darauf warten, entdeckt und gelebt zu werden“. Midlifespices statt Midlife Crisis – neue Würze für die Lebensmitte! Pressekontakt: Martin Endara Estrella

midlifespices, Life-Coaching | Business-Coaching

Buocher Weg 11

71384 Weinstadt Telefon: +49 – 172 – 2929 484 E-Mail: mail@midlifespices.de Anhang Größe MLS Zuhören Kopie 3.jpg 79.62 KB Über seo-torero Komplettes Benutzerprofil betrachten