Startseite schuhplus und Josef Seibel: Eine Erfolgsgeschichte für große Schuhgrößen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 15:53. Große Damenschuhe (42-45) sowie große Herrenschuhe von Josef Seibel (46-50) Für die Schuhbranche ist es längst keine Neuigkeit: Das niedersächsische Unternehmen schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Seit über zwei Jahrzehnten steht das inhabergeführte Familienunternehmen für Qualität, Vielfalt und vor allem für die Zufriedenheit seiner Kundinnen und Kunden. In diesem Kontext ist die Partnerschaft mit der renommierten Marke Josef Seibel ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Zusammenarbeit zwischen schuhplus und Josef Seibel wurde nun von schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer ausgiebig gewürdigt. Schuhe in Übergrößen von Josef Seibel: Schuhmode trifft auf Qualität und Verantwortung Die langjährige Kooperation zwischen schuhplus und Josef Seibel geht weit über eine reine Geschäftsbeziehung hinaus. Sie verkörpert vielmehr eine gemeinsame Leidenschaft für hochwertige Schuhe, die den Bedürfnissen von Kunden mit großen Schuhgrößen bestens gerecht werden. Diese Partnerschaft hat dazu beigetragen, dass sich schuhplus als Synonym für große Schuhe mit exzellenter Auswahl und erstklassigem Service etabliert hat. "Die Zusammenarbeit mit Josef Seibel ist für uns nicht nur eine strategische Entscheidung, sondern eine Herzensangelegenheit", erklärt Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus. "Seit über 20 Jahren setzen wir auf die Marke Josef Seibel, und das aus gutem Grund. Die Schuhe verkörpern Qualität, Komfort und Stil - Werte, die auch wir bei schuhplus hochhalten." Die Kollektionen stehen insbesondere für: Komfort und Passform: Eine der herausragenden Eigenschaften von Josef Seibel Schuhen in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/marken/josef-seibel) ist ihr unvergleichlicher Tragekomfort. Die Schuhe sind ergonomisch gestaltet und bieten eine perfekte Passform, die auch bei langem Tragen für ein angenehmes Gefühl sorgt. Dies ist dezidiert wichtig für Kundinnen und Kunden mit großen Schuhgrößen, die oft Schwierigkeiten haben, Schuhe zu finden, die bequem sowie komfortabel sind und gleichzeitig gut sitzen. Qualität und Langlebigkeit: Josef Seibel steht traditionell für erstklassige Materialien und Verarbeitung. Die Schuhe werden aus hochwertigem Leder und anderen ausgewählten Rohstoffen hergestellt, die nicht nur eine lange Lebensdauer sichern, sondern zeitlosen Stil verkörpern. Die Kunden:innen von schuhplus schätzen die Qualität von Josef Seibel Übergrößen-Schuhen und erleben einen unvergleichbaren Komfort. Vielfalt und Stil: Trotz des Fokus' auf Komfort vernachlässigt Josef Seibel nicht den ästhetischen Aspekt. Die Traditionsmarke bietet eine breite Palette von Stilen, Farben und Designs, die jedem Geschmack gerecht werden. Egal ob klassische Herrenschuhe für das Büro, lässige Sneaker für das Wochenende oder elegante Damenschuhe für besondere Anlässe: Große Schuhe von Josef Seibel bei schuhplus sind wahre Wegbegleiter. Innovative Technologien: Die Qualitätsschuhe sind Garant für herausragende Technologien, um den Tragekomfort stets zu verbessern. Von speziellen Fußbettungen bis hin zu flexiblen Sohlen bieten die XL-Schuhe bei schuhplus fortschrittliche Features, die das Gehen erleichtern und die Fußgesundheit fördern. Kundenzufriedenheit und Service: Nicht zuletzt spielt auch der erstklassige Service bei schuhplus eine entscheidende Rolle bei der Beliebtheit von Josef Seibel XL-Schuhen, ob Online oder in den Filialen. Kundinnen und Kunden schätzen die persönliche Beratung, die schnelle Lieferung und die unkomplizierte Abwicklung, die das Einkaufserlebnis bei schuhplus zu einem rundum positiven Erlebnis machen. Damenschuhe in Übergrößen von Josef Seibel bei schuhplus Josef Seibel bietet eine beeindruckende Auswahl an XL-Damenschuhen, die sowohl Komfort als auch Stil verkörpern. Von komfortablen Halbschuhen über lässige Ballerinas bis hin zu trendigen Stiefeletten deckt die Marke ein breites Spektrum an Stilen und Designs ab. Die Damenschuhe in Übergrößen von Josef Seibel (https://www.schuhplus.com/marken/josef-seibel/damen) in den Größen 42 bis 45 zeichnen sich durch ihre erstklassige Verarbeitung, hochwertigen Materialien und eine perfekte Passform aus, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen mit großen Schuhgrößen zugeschnitten ist. Egal ob für den Alltag, das Büro oder besondere Anlässe: Große Damenschuhe von Josef Seibel vervollständigen das Outfit mit einem Hauch von Eleganz und Stil. Von klassisch und zeitlos bis hin zu modern und urban bietet das Sortiment bei schuhplus eine Vielzahl von Optionen, um den persönlichen Stil zu unterstreichen und gleichzeitig höchsten Tragekomfort zu gewährleisten. schuhplus: Große Herrenschuhevon Josef Seibel Auch für Herren mit großen Schuhgrößen ist Josef Seibel die perfekte Wahl, wenn es um Stil, Komfort und Qualität geht. Die Kollektion umfasst eine vielfältige Auswahl an Herrenschuhen, angefangen von klassischen Schnürschuhen über lässige Slipper bis hin zu robusten Stiefeln. Mit ihrem zeitlosen Design und ihrer erstklassigen Verarbeitung sind die große Herrenschuhe von Josef Seibel (https://www.schuhplus.com/marken/josef-seibel/herren) in den Größen 46 bis 50 die perfekte Ergänzung für jeden Kleiderschrank. Ob für formelle Anlässe, Freizeitaktivitäten oder den täglichen Gebrauch: Herrenschuhe in großen Größen von Josef Seibel passen zu jedem Outfit und bieten einen souveränen Auftritt mit optimaler Passform und Tragekomfort. Von elegant bis sportlich bietet die Marke eine breite Palette, den persönlichen Stil individuell zu gestalten und gleichzeitig den hohen Ansprüchen an Qualität und Design gerecht zu werden. XL-Schuhe von Josef Seibel bei schuhplus weiterhin ein Fundament Die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen schuhplus und Josef Seibel verspricht weiterhin eine aufregende Reise voller Innovationen und unermüdlichem Streben nach Komfort und Kundenzufriedenheit, betont Kay Zimmer. "Durch die enge Partnerschaft beider Häuser wird auch künftig das Kapitel Josef Seibel Schuhe in Übergrößen bei schuhplus weiter ausgebaut werden, um mit Qualität und aktuellen Trends die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden zu übertreffen." In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt und in der sich die Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher* kontinuierlich verändern, sei es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen wie schuhplus und Josef Seibel flexibel und agil bleiben, zugleich aber auch Produkte stets am Puls der Zeit offerieren, betont Zimmer. schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award "TOP SHOP 2024" | WELT-Award "Preis-Champion 2024" | FOCUS MONEY AWARD "Höchste Kundentreue" (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award "Arbeitgeber der Zukunft" (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. 