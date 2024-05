Startseite Elektroautos sicher aufladen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 15:43. So lässt sich die sensible Technik vor Überspannungsschäden schützen Elektroautos stellen nicht nur eine umweltfreundliche Mobilitätslösung dar, sondern auch eine beachtliche finanzielle Investition. Umso wichtiger ist es, diese Investition zu schützen - insbesondere die empfindliche Ladetechnik. Im Interview mit einem Fachexperten beleuchtet das Informationsportal "Alles-elektrisch.com" die Bedeutung eines Überspannungsschutzes für den Schutz von Ladeeinrichtungen sowie für das Elektroauto selbst. Eine Überspannung kann die empfindliche Elektronik von Wallbox oder Ladestation und des Elektroautos treen und im schlimmsten Fall enorme Reparaturkosten nach sich ziehen. Es wird dabei unterschieden zwischen vorübergehenden und transienten Überspannungen - letztere können durch Ereignisse wie Blitzeinschläge und Schaltvorgänge Spannungspeaks von bis zu 100.000 Volt erzeugen. Besonders Ladestationen, die im Freien aufgestellt sind, sind solchen äußeren Einflüssen schutzlos ausgesetzt und damit anfällig für derartige Spannungsspitzen. Wie lässt sich feststellen, ob die eigene Ladeeinrichtung ausreichend gegen Überspannungen geschützt ist? Welche Schutzoptionen stehen zur Verfügung, falls eine Nachrüstung erforderlich ist? Besitzer von Elektroautos erhalten im Interview des Portals "Alles-elektrisch.com" nützliche Tipps zur Absicherung der Ladetechnik gegen mögliche Schadensfälle, die sonst hohe Kosten verursachen könnten. Wichtig zu wissen: Die Installation eines Überspannungsschutzes beeinträchtigt Funktionsweise und Ladegeschwindigkeit des Elektrofahrzeugs in keiner Weise. "Elektrisiere dein Leben" - so lautet der Slogan der Informations- und Nachrichtenplattform alles-elektrisch. Das Besondere: Täglich neu eingestellte Inhalte bedienen ein breit gefächertes Spektrum. Neben hochaktuellen News finden sowohl interessierte Laien als auch Technikexperten für sie passende Inhalte. Firmenkontakt

