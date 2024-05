Startseite Berliner Hotelinvestor sucht Hotels in Berlin Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 13:21. Die REBA IMMOBILIEN AG sucht im Auftrag eines renommierten Berliner Hotelinvestors Hotels in Berlin zum Kauf oder zur Pacht. Berliner Hotelinvestor sucht Hotels in Berlin Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) sucht im Auftrag eines renommierten Berliner Hotelinvestors Hotels und Gewerbeimmobilien zur Umnutzung in Berlin. Ziel ist es, bestehende Hotels und geeignete Gewerbeimmobilien innerhalb des S-Bahn-Rings zu erwerben - auch über die hippen Lagen hinaus. Hotelinvestor sucht Hotels in Berlin zum Kauf oder zur Pacht. Gesuchte Objekte: Der Fokus liegt auf Bestandshotels, vorzugsweise Stadthotels mit guter bis sehr guter Erreichbarkeit. Einzelimmobilien mit einem Kaufpreis bis zu EUR 15 Mio. werden bevorzugt. Wichtig sind Objekte mit besonderem Charakter und Charme, wie beispielsweise Altbauten oder Gewerbehöfe. Es werden Hotels im 2- bis 5-Sterne-Bereich mit mindestens 25 Zimmern gesucht. Kleinere Hotels sind nur bei entsprechendem Erweiterungspotenzial von Interesse. Potenzial und Zustand: Objekte sollten laufend instandgehalten, teilsaniert oder sanierungsbedürftig sein. Wichtig ist das Potenzial zur Repositionierung durch Betrieb, Renovierung, Sanierung oder Ausbau. Pachtvertrag: Es werden bevorzugt betreiberfreie Objekte oder inhabergeführte Betriebe übernommen. Auch Pacht- bzw. Managementverträge mit maximal 5 Jahren Restlaufzeit sind interessant. Erwerbsform: Ein Asset Deal wird bevorzugt, jedoch ist auch ein Share-Deal möglich. Gewerbeimmobilien zur Umnutzung: Leerstehende Büroimmobilien oder solche mit einer WALT von weniger als 2 Jahren sind ebenfalls von Interesse. Gesucht werden Immobilien mit besonderem Charakter und Charme, wie Altbauten oder leerstehende Gewerbehöfe, die Potenzial zur Repositionierung durch Renovierung, Sanierung oder Ausbau bieten. Angebote und Kontakt: Eigentümer, die ihre Immobilie anbieten möchten, werden gebeten, ihre Angebote direkt an die Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG zu senden. Diskretion und vertrauliche Behandlung der Daten werden zugesichert. Die REBA IMMOBILIEN AG freut sich auf Zuschriften und die Möglichkeit, die Objekte kennenzulernen. Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekanntes Immobilienunternehmen mit umfassender Expertise in der Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien. Im Auftrag der Partner und Kunden werden kontinuierlich neue Investitionsmöglichkeiten im Immobilienbereich gesucht. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler. Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung. Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Firmenkontakt

