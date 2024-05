Startseite Rapid Dose Therapeutics Commits to NFL-Funded Clinical Trial Application Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 11:23. BURLINGTON, Ontario - 29. Mai 2024 - Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE) gibt seine Mitarbeit an dem von der National Football League (NFL) finanzierten klinischen Studienprogramm mit dem Titel „Natürlich produzierte Cannabinoide zur Schmerzbehandlung und zum Neuroschutz bei Gehirnerschütterungen und der Teilnahme an Kontaktsportarten“ unter der Leitung von Dr. J. Patrick Neary und Forschern der Universität von Regina bekannt. RDT wird an einer randomisierten, zweiarmigen klinischen Studie teilnehmen, die Teil eines größeren klinischen Programms ist, das von einem Expertenteam aus zerebrovaskulären und Neurophysiologen, klinischen Psychologen, Pharmakokinetikern und Ärzten der Universitäten von Regina, Saskatchewan und British Columbia konzipiert wurde. Das primäre Forschungsziel der Studie ist die Bestimmung der relativen oralen Bioverfügbarkeit und anderer pharmakokinetischer (PK) Parameter des nicht-psychoaktiven Cannabidiols (CBD) und seiner Metaboliten, wenn sie einer gesunden jungen erwachsenen Bevölkerung als sublinguales QuickStrip™-Produkt von RDT im Vergleich zu einer oralen Standardformulierung verabreicht werden. Die aus dieser Studie gewonnenen Daten sollen die Wirksamkeit des QuickStrip™-Produkts belegen und als Grundlage für die Aufnahme des QuickStrip™ von RDT in die nachfolgenden klinischen Studien im Rahmen des von der NFL finanzierten klinischen Gesamtprogramms dienen. „Diese Studie hat das Potenzial, nicht nur das Leben aktueller und ehemaliger NFL-Spieler zu verändern, sondern auch das Leben aller, die eine Gehirnerschütterung erleiden könnten“, sagte Dr. Patrick Neary, Sportphysiologe und Professor an der Fakultät für Kinesiologie und Gesundheitsstudien an der Universität Regina. Über Rapid Dose Therapeutics Corp. Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com. Kontakt:

RDT Investorenkontakt:

Mark Upsdell, CEO

mupsdell@rapid-dose.com

+1 (416) 477 1052 NEWSLETTER REGISTRIERUNG: Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75339A10... Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Firmenkontakt

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington https://rapid-dose.com/ Pressekontakt

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington https://rapid-dose.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten