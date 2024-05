Talent City Index Deutschland

Ranking der 100 attraktivsten Städte für Fachkräfte veröffentlicht

Pressemitteilung

Talent City Index Germany

Berlin/Stockholm, 4. Juni 2024

Sperrfrist: 4. Juni 2024, 15:30 Uhr

Berlin, 04. Juni 2024: Die Berliner Unternehmensberatung terratalent und der schwedische Thinktank Future Place Leadership haben gemeinsam untersucht, welche deutsche Städte die größte Anziehungskraft im Wettbewerb um Fachkräfte besitzen. Vielleicht wenig überraschend: Die Spitzenpositionen belegten Berlin, Hamburg und München. Doch auch Aachen, Augsburg und Heidelberg schafften es in die Top 10 der beliebtesten Städte Deutschland, während es Industriestandorte wie Hannover, Nürnberg und Stuttgart gerade mal in die Top 20 schaffen.

Wo wollen Arbeitende in Zukunft am liebsten leben und arbeiten? Dieser Frage machten die Berliner Unternehmensberatung terratalent und der schwedische Thinktank Future Place Leadership zum Gegenstand einer Studie, deren Ergebnisse sie nun veröffentlichten. Das Ergebnis mag dabei wenig überraschend sein, dass die Metropolen Berlin, Hamburg und München - wie gewohnt - das Spitzentrio stellen. "Die Strahlkraft dieser drei Kommunen ist für viele dort ansässige Unternehmen und Institutionen ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil", sagt Burkhard Volbracht, Geschäftsführer von terratalent. Wesentlich interessanter ist, wer sich hinter diesen Städten in den Top 10 einreiht, neben Düsseldorf, Frankfurt und Köln überraschen vor allen Dingen Aachen, Augsburg und Heidelberg. Auch sie bieten ihren Arbeitgebern ein Umfeld, in dem sich Fachkräfte wohlfühlen.

Was die Attraktivität von Städten ausmacht, zeigen die wichtigsten Faktoren in der Entscheidung über den Wohn- und Arbeitsort. Die Fachkräfte bevorzugen etwa die Nähe zu Bildungseinrichtungen sowie kulturelle und ökonomische Zentren. Die Größe einer Stadt ist dabei eher nebensächlich. Hoch bewertete Städte wie Bayreuth und Bamberg punkten zum Beispiel mit der Kombination von großstädtischen Vorzügen mit mittleren Lebensunterhaltungskosten sowie Lebensqualität.

Befragt wurden 5.917 Teilnehmende aus ganz Deutschland im Alter zwischen 20 Jahren und 60 Jahren mit Hochschulbildung - also dem Teil der Bevölkerung, der am ehesten zu einem Ortswechsel tendiert, wenn denn das Angebot stimmt. Das ist nicht nur der konkrete Job, sondern immer mehr auch das Lebensumfeld. "Wir haben ähnliche Befragungen bereits in Schweden und Finnland durchgeführt", erklärt Morten King-Grubert, Director Talent Attraction bei Future Place Leadership. "Sie geben Kommunen, Unternehmen und Verbände wertvolle Hinweise wie die Attraktivität des Arbeitsumfeld gesteigert werden kann, um im sich verschärfenden Wettbewerb um Fachkräfte bestehen zu können." Die Demografie sei eindeutig , führt Volbracht aus, der Mangel an Fachkräften werde sich verschärfen und nicht nur Unternehmen, sondern vor allem auch Kommunen vor neue Herausforderungen stellen. "Generell sind wir in einem tiefgreifenden Umbruch", so Martin Theobald, Geschäftsführer von terratalent. "Folgte bislang der Mensch der Arbeit wird für kommende Generationen zunehmend die Arbeit dem Menschen folgen. Die Attraktivität des Lebensumfelds wird immer wichtiger, denn Mobiles Arbeiten und Home Office eröffnen neue Möglichkeiten für Fachkräfte."

Über den Talent City Index Germany

Der Talent City Index Deutschland basiert auf einer Umfrage unter 5.917 Teilnehmenden aus ganz Deutschland im Alter zwischen 20 und 60 Jahren mit Hochschulbildung, also dem Teil der Bevölkerung, der am ehesten zu Mobilität und Veränderungen neigt.

Die Befragten repräsentieren verschiedene Berufe und Fachrichtungen, wie Daten- und IT-Spezialisten, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, Lehrer und Beschäftigte im Gesundheitswesen, mit unterschiedlichen Bildungsniveaus. Die Datenerhebung fand zwischen dem 26. Februar und dem 17. März 2024 statt. Die Umfrage misst, wie die Menschen verschiedene Orte und Faktoren im Zusammenhang mit dem Umzug wahrnehmen.

Initiator des Index ist der schwedische Think Tank FuturePlaceLeadership (https://futureplaceleadership.com/). Nach dem erfolgreichen Start in Schweden und Finnland führen Future Place Leadership und terratalent den Index nun auch in Deutschland ein.

Die Studie basiert auf der Erfahrung von mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit in ganz Europa im Bereich der Frage, wie Städte, Regionen und Regierungen Talente anziehen und halten können. Dabei wurde zunehmend deutlich, wie sehr Humankapital und Talente mit der wirtschaftlichen Entwicklung verbunden sind. Gleichzeitig mangelte es den Städten und Regierungen an Daten und Erkenntnissen über die Triebkräfte der Mobilität und die Aktionsfaktoren für ihren Standort. Diese Daten sind auch für größere Arbeitgeber, die über den Standort ihrer Betriebe oder Tochtergesellschaften entscheiden wollen, sowie für Stadtplaner und gewerbliche Immobilienentwickler von Bedeutung.

Über terratalent

Die terratalent GmbH ist eine 100% Tochter der terrassign GmbH, einem Full-Service-Provider und Berater für weltweite Mitarbeiterentsendungen und Compliance im internationalen Arbeitsrecht. terratalent wurde mit dem Ziel gegründet, deutsche Unternehmen nachhaltig mit Fachkäftepools in Schwellenländern zu vernetzen. Schwerpunkte sind dabei Afrika sowie ausgewählte Staaten in Asien. terratalent sorgt dabei für eine passgenaue Abstimmung zwischen Unternehmen und Fachkräften und bereitet beide auf internationale Arbeitseinsätze vor.

Mehr Informationen unter: https://terratalent.de/ueber-uns/

Über Future Place Leadership

Future Place Leadership (FPL) hat sich darauf spezialisiert, Orte - wie Städte, Regionen, Länder und Innovationsumgebungen - attraktiver für Arbeitnehmer, Migranten, Unternehmen und Investoren zu machen. FPL tut dies durch Daten und Erkenntnisse, strategische Unterstützung und Beratung, Marketing und Lernen sowie durch Inspiration. Unsere Kunden sind in ganz Europa ansässig. Future Place Leadership ist ein Teil der Talent Venture Group.

Mehr Informationen unter https://futureplaceleadership.com/about-us/.

Einblicke aus dem Index

Wenn man sich die Liste der beliebtesten Wohn- und Arbeitsorte im Detail ansieht, lassen sich einige Trends erkennen:

-Größenunterschiede und das Aufkommen kleinerer Städte:

Die Rangliste umfasst Städte unterschiedlicher Größe, was zeigt, dass die Attraktivität nicht nur von der Größe abhängt. Kleinere Städte wie Heidelberg, Augsburg, Bayreuth und Bamberg rangieren auf den vorderen Plätzen, was auf eine wachsende Vorliebe für Orte hindeutet, die großstädtische Vorzüge mit einem leistbaren Lebensstil verbinden und sowohl Lebensqualität als auch lokale Besonderheiten bieten.

-Nähe zu Bildungseinrichtungen:

Städte in der Nähe großer oder mehrerer Universitäten wie Berlin, München und Heidelberg rangieren tendenziell höher, was darauf hindeutet, dass der Zugang zu Hochschul- und Forschungseinrichtungen die Attraktivität einer Stadt deutlich erhöht.

-Kulturelle und wirtschaftliche Zentren:

Städte, die als wirtschaftliche oder kulturelle Zentren identifiziert wurden, bieten in der Regel eine Reihe von Beschäftigungsmöglichkeiten und kulturellen Erfahrungen, was ihre Attraktivität erhöht. Berlin und München beispielsweise haben nicht nur einen großen Arbeitsmarkt, sondern sind auch kulturelle Zentren mit zahlreichen Museen, Theatern und Galerien, was zu ihren hohen Platzierungen beiträgt.

Mehr Informationen unter https://www.talentcityindex.com/deutschland

Warum der Index?

Die Demographie ist eindeutig, die Unternehmen spüren bereits, dass die ersten Jahrgänge in Rente gehen. Bei den Unternehmen ist employer branding seit Jahren ein geübtes Marketing-Tool, um Sichtbarkeit zu erzeugen und die Attraktivität für neue Talente zu erhöhen. Der Index bietet erstmalig auf einer breiten Datenbasis Einblick in die Empfindlichkeiten in Deutschland lebender Fachkräfte. Was halten die hiesigen Fachkräfte von ihrem Arbeits- und Wohnort? Warum würden sie diesen verlassen? Was sind die Kriterien für einen neuen Standort? Der Index gibt vertiefte Hinweise und Antworten auf die entscheidenden Hebel. Unternehmen in diesen Regionen und die Städte können gemeinsam auf dieser Datenbasis Initiativen ergreifen und Strategien entwerfen, wie man gemeinsam im Werben um neue Fachkräfte sichtbarer und attraktiver werden kann.

Kontakt

-Burkhard Volbracht, Geschäftsführer terratalent

Mobil (01 51) 61 08 00 65, burkhard.volbracht@terratalent.de

Biografie: (LinkedIn https://www.linkedin.com/in/burkhard-volbracht-10817279/

-Martin Theobald, Geschäftsführer terratalent

Mobil (01 51) 40 23 29 23. Martin.theobald@terrassign.com

Biografie: (LinkedIn https://www.linkedin.com/in/martin-theobald-21a05753/)

-Morten King-Grubert

mkg@futureplaceleadership.com

Biografie: LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kinggrubert/

