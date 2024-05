Startseite Globale Pastorenkonferenz in Europa: Ein Hoffnungsschimmer für die Christenheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 09:12. Wort-Seminar in Europa: Shincheonji führt zur Erneuerung des Glaubens Die Shincheonji Kirche Jesu wird in Europa ein bedeutendes Wort-Seminar veranstalten, das Teil ihres jährlichen weltweiten Engagements ist. Diese Veranstaltung mit dem Titel "Globale Pastorenkonferenz" findet am 15. Juni in Frankreich statt und beginnt um 10:00 Uhr. Ziel des Seminars ist es, 2.000 Pastoren aus verschiedenen Konfessionen zu einem Live-Treffen zusammenzubringen, mit einer geschätzten Gesamtteilnahme von 10.000 Personen, einschließlich derjenigen, die online und offline teilnehmen. Das Seminar verspricht, ein bemerkenswertes Ereignis zu werden und ein starkes Licht der Hoffnung in Europa zu entfachen. Europäische Medien und Journalisten werden erwartet, was sicherstellt, dass die geteilten Einsichten und Offenbarungen ein breites Publikum erreichen. Die Kernbotschaft dieses Seminars ist die Vereinigung und Wiederbelebung des Christentums durch das Wort Gottes, wie es von Vorsitzendem Lee der Shincheonji Kirche Jesu in Südkorea vermittelt wird. Im Jahr 2023 verzeichnete das Wort-Seminar von Vorsitzendem Lee eine beeindruckende Teilnahme von etwa 960.000 Personen weltweit. Allein das Wort-Seminar in Asien, das auf den Philippinen stattfand, zog rund 10.000 Teilnehmer an. Trotz des globalen Rückgangs des christlichen Engagements während der COVID-19-Pandemie machte Shincheonji Schlagzeilen, indem sie drei aufeinanderfolgende Abschlussfeiern abhielt, jede mit über 100.000 Teilnehmern. Dieses Ergebnis hat das Interesse europäischer Pastoren geweckt, die neugierig sind, das Geheimnis einer so tiefgreifenden Bewegung des Wortes Gottes zu erfahren. Die bevorstehende Konferenz in Frankreich, die von der Shincheonji Kirche Jesu und dem Zion Christlichen Missionszentrum veranstaltet wird, konzentriert sich auf das Thema: "Zeugnis über die Erfüllung der Offenbarung und die Wirklichkeit". Der Zweck dieser Versammlung ist es, einen Aufschwung und die Einheit innerhalb der christlichen Gemeinschaft in Europa zu entfachen. Indem sie zusammenkommen und sich am Wort Gottes ausrichten, glauben die religiösen Leiter, dass sie den Glauben und den Geist des Christentums auf dem gesamten Kontinent erneuern können. Die Shincheonji Wort-Seminare folgen einem jährlichen Plan, der sich über verschiedene Kontinente erstreckt. Beginnend in Asien, ziehen die Seminare durch Europa, Afrika, Amerika, Ozeanien und zurück nach Asien, um eine globale Reichweite und Wirkung sicherzustellen. Dieser systematische Ansatz unterstreicht das Engagement von Shincheonji, ihre Botschaft weltweit zu verbreiten und ein tieferes Verständnis und eine tiefere Verbindung zum Wort Gottes zu fördern. Die Globale Pastorenkonferenz in Frankreich soll ein Meilenstein in dieser laufenden Mission sein. Sie wird nicht nur wertvolle Einsichten und Lehren bieten, sondern auch als Plattform dienen, auf der Pastoren und Gläubige in ihrem gemeinsamen Glauben zusammenkommen können. Während europäische Medien über die Veranstaltung berichten, wird die Botschaft von Einheit und Wiederbelebung durch das Wort Gottes weit und breit widerhallen und Christen in der gesamten Region Hoffnung und Inspiration bieten. Da sich die Globale Pastorenkonferenz nähert, laden wir Pastoren, religiöse Leiter und Gläubige aller Konfessionen herzlich ein, sich uns am 15. Juni in Frankreich anzuschließen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die tiefgreifenden Lehren von Vorsitzendem Lee zu erleben und die einigende Kraft des Wortes Gottes aus erster Hand zu erfahren. Ob persönlich oder online, Ihre Teilnahme wird zu einem historischen Moment der Wiederbelebung und Einheit innerhalb der christlichen Gemeinschaft beitragen. Seien Sie Teil dieses transformierenden Ereignisses und lassen Sie uns gemeinsam den Geist des Christentums neu entfachen. Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes Kontakt

