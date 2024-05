Startseite Talmatic veröffentlicht neuesten Forschungsbericht: Trends und Einblicke in die App-Entwicklung 2024 Pressetext verfasst von George Fironov am Do, 2024-05-30 12:01. Talmatic, ein führendes IT-Outstaffing-Unternehmen, freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Forschungsberichts zu den Trends und Einblicken in die App-Entwicklung für das Jahr 2024 bekannt zu geben. Der umfassende Bericht beleuchtet die aktuellen Entwicklungen, aufstrebenden Technologien und strategischen Prioritäten, die die mobile App-Entwicklung prägen.

Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: 78% der befragten Unternehmen integrieren AI und ML in ihre Apps, um personalisierte Nutzererfahrungen zu bieten und die Effizienz zu steigern.

Die Nachfrage nach Entwicklern mit AI/ML-Kompetenzen ist um 35% gestiegen. 5G-Technologie: 65% der App-Entwickler planen, 5G-Funktionen in ihre Anwendungen zu integrieren, um schnellere Datenübertragungen und verbesserte Benutzererlebnisse zu ermöglichen.

Erwartete Zunahme von AR- und VR-Anwendungen aufgrund der höheren Bandbreite und niedrigeren Latenzzeiten. Sicherheit und Datenschutz: 90% der befragten Unternehmen sehen die Erhöhung der App-Sicherheit als oberste Priorität an.

Investitionen in Sicherheitstechnologien haben um 50% zugenommen, um den gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz gerecht zu werden. No-Code/Low-Code-Plattformen: 58% der Unternehmen nutzen No-Code/Low-Code-Plattformen zur Beschleunigung der App-Entwicklung.

Diese Plattformen ermöglichen es Unternehmen, die Markteinführungszeit um durchschnittlich 40% zu verkürzen. Nachhaltigkeit und grüne IT: 48% der befragten Unternehmen berücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte in der App-Entwicklung.

Es gibt eine wachsende Tendenz zur Entwicklung energieeffizienter Apps, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Remote-Arbeit und verteilte Teams: 72% der App-Entwicklungsprojekte werden vollständig oder teilweise von verteilten Teams durchgeführt.

Talmatic stellt fest, dass die Nachfrage nach Outstaffing-Dienstleistungen um 60% gestiegen ist, da Unternehmen auf flexible und skalierbare Entwicklungsressourcen setzen. Über Talmatic: Talmatic ist ein führendes IT-Outstaffing-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochqualifizierter Entwickler und Technologieexperten spezialisiert hat. Mit einem globalen Netzwerk von Fachkräften unterstützt Talmatic Unternehmen dabei, ihre IT-Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen. Über diesen Link können Sie eine Landing Page besuchen, um App-Entwickler einzustellen: https://talmatic.com/de/app-entwickler-finden/. Für weitere Informationen und den vollständigen Forschungsbericht besuchen Sie bitte unsere Website www.talmatic.com. Kontakt:

PR-Team Talmatic

Email: info@talmatic.com

