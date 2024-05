Startseite Nicole Freytag im Interview bei Radio Sunset City Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2024-05-30 10:08. Berlin, 22. Mai 2024

Die „Cocktailhour” läuft am Mittwoch ab 16 Uhr mit internationalen und deutschen Hits. Aber auch nicht so bekannte Interpreten und Raritäten bei Moderator Jens Rückheim stehen im Programm.

Ab und an bekommt er auch mal Besuch von Interpreten zum Interview. An diesen Mittwoch war die Brandenburger Sängerin Nicole Freytag im Radiostudio. Sie hatte kürzlich ihre neue Single „Ab jetzt“ auf den Markt gebracht.

In einer gemütlichen Atmosphäre stand Nicole Freytag Rede und Antwort. Es ging da nicht nur um die Musik, sondern auch um Privates. So erfuhren die Hörer, dass Nicole gelernte Augenoptikerin ist und Jens damals sogar eine Brille bei Nicole kaufte. Später machte die kleine Powerfrau noch den LKW-Führerschein und eine Fahrlehrerausbildung. Danach war Nicole mit einer Fahrschule in Sachsen selbständig.

Inzwischen arbeitet sie als angestellte Fahrlehrerin östlich von Berlin. Dazu passte wundervoll, als Nicole berichtete, dass sie mit Familie über Pfingsten zum Camping war und dort aus Gaudi einen Panzerführerschein absolvierte.

Über ihr Privatleben erzählte Nicole noch, dass sie zwei Töchter habe, die sehr sportlich seien. Inzwischen habe Nicole den Mann fürs Leben gefunden, sei aber noch nicht verheiratet.

Musikalisch erfuhren die Hörer, dass Nicole als Kind und Jugendliche im Chor sang, eine klassische Musikausbildung habe und dann von Uwe Jensen entdeckt wurde. Sie war auch öfter im MDR-Fernsehen zu erleben, u. a. bei „Wiedersehen macht Freude“ mit Moderator Uwe Jensen. Und dort in der Rubrik „Kennenlernen macht Freude“.

Die Zuhörer wurden auch über ihre Fans und den Fanclub informiert. Denn am 30. August findet in Berlin ein großes Fantreffen statt. Das Treffen wird gemeinsam ein großes Konzert mit Uwe Jensen, Frank Liebe und Mandy Schwarz

Im nächsten Jahr gibt es dann die 20. Ausgabe ihrer Musikshow „Schlagercocktail“, live auf den Leipziger Markttagen. Dieses Jahr ist u. a. Denise Blum mit dabei.

Es war ein lockeres und gutes Interview, was da die Hörerschaft von Jens Rückheim auf Radio Sunset City erlebten. Es gab digital während der Sendung positive Resonanzen.

