Strategieberatung OMMAX plant über 100 Neueinstellungen

Attraktives Arbeitsumfeld: Digitale Innovation trifft auf vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und gelebte Diversität

München, 29. Mai 2024 - OMMAX, eine der führenden europäischen Strategieberatungen für digitale Innovation, plant in den kommenden Monaten umfangreiche Neueinstellungen. Insbesondere an den Standorten in Deutschland, aber auch international, sollen über 100 neue Stellen geschaffen werden.

Der Bedarf an digitaler Expertise wächst kontinuierlich - auch bei Ommax, einer der führenden digitalen Strategieberatungen in Europa. Ommax unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen Go-to-Market-Strategien, Technologie, Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse. Die vier Gründer - Toni Stork, Christiane Jauch, Dr. Anja Konhäuser und Dr. Stefan Sambol - sind überzeugt, dass mit der richtigen digitalen Strategie jedes Unternehmen ein digitaler Leader werden kann.

"80 Prozent der Digitalprojekte scheitern an fehlender Expertise und unzureichenden Kapazitäten. Genau hier setzen wir an: Wir unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Digitalprogramme und entwickeln gemeinsam langfristige Strategien, um die digitale Transformation voranzutreiben. KI spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie heute nahezu alle Prozesse in verschiedensten Branchen entscheidend beschleunigen kann", erklärt Dr. Stefan Sambol, Co-Founder und Partner bei Ommax.

Karrieresprungbrett in die Tech-Branche

"Um unsere wachsende internationale Kundenbasis bei ihren digitalen Herausforderungen zu unterstützen, suchen wir erfinderische Köpfe, die ihre Persönlichkeit und ihre Leidenschaft für Technologie, Daten und KI in einem wertschätzenden Umfeld voll entfalten möchten", so Sambol weiter. "Bewerber können in unseren Projekten zu Transaction Advisory und Wachstumsstrategie sowie zur digitalen Wertschöpfung wertvolle Erfahrungen sammeln und ein erstklassiges Know-how im Bereich innovativer Technologie- und KI-Implementierung aufbauen. Dies eröffnet große Chancen für den weiteren Karriereweg, wie der Erfolg vieler unserer Experten zeigt. Neben Gründern in der Software- oder Technologiebranche wechselt ein Großteil in den Private-Equity-Bereich oder wird Operating Partner in digitalen Wertschöpfungsteams. Auch der direkte Einstieg in C-Level-Positionen wie CDO, CIO, CTO oder CMO steht vielen unserer Experten offen."

Generative KI im Fokus digitaler Wertschöpfungsprojekte

KI, insbesondere generative KI, spielt in vielen Kundenprojekten der Strategieberatung seit Jahren eine zentrale Rolle. Die Expertenteams von Ommax arbeiten täglich an vorderster Innovationsfront, um internationale Unternehmenskunden bei der Transformation ihrer bestehenden Prozesse durch KI-gesteuerte Workflows zu unterstützen. Ommax nutzt dabei die neuesten Fortschritte im maschinellen Lernen (ML), der natürlichen Sprachverarbeitung und der Datenanalyse, um maßgeschneiderte Strategien für seine Beratungskunden zu entwickeln. Dies ermöglicht es, Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und neue Wachstumschancen zu identifizieren.

Internationale Vielfalt und soziale Verantwortung leben

Ommax lebt Vielfalt mit einem internationalen Team, in dem 35 Nationalitäten zusammenarbeiten und über 20 Sprachen gesprochen werden. Ein ausgewogenes Frauen-Männer-Verhältnis von 50 Prozent - auch im Gründerteam - unterstreicht dieses Engagement. Viele Projekte werden heute bereits länderübergreifend oder in den USA und Asien durchgeführt. Die Beraterteams bestehen aus Fachleuten mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen, was eine diverse Teamstruktur und eine offene Denkweise ohne Vorurteile oder Ausgrenzung fördert. Das Management ermutigt die Mitarbeiter zudem, ihre strategischen und kreativen Talente aktiv für Umwelt-, Sozial- und Governance-Projekte einzusetzen.

Chance für Tech-Talente mit analytischem Blick und Leidenschaft für digitale Innovation

Gesucht werden Talente, die sich für Technologie, Digitalisierung und Innovation begeistern. Sie sollten neue Herausforderungen, flache Hierarchien und spannende Tech-Projekte schätzen, die ihnen den Weg in eine internationale Karriere bei führenden Technologieunternehmen ebnen können. Ideale Kandidaten legen dabei Wert auf lebendigen Teamgeist und eine integrative Arbeitskultur. Ommax fördert dies intensiv durch regelmäßige interne und externe Events sowie die enge Zusammenarbeit zwischen den Beraterteams.

Interessierte Bewerber können direkten Kontakt mit OMMAX aufnehmen über: join@ommax.de

Über OMMAX

OMMAX hat sich als Vorreiter eines ganzheitlichen und stark datengetriebenen Beratungsansatzes seit 2011 als eine der führenden Strategieberatungen für nachhaltige digitale Innovation etabliert. Mit einem Team von über 300 Digital-Experten an vier Standorten (München, Berlin, Hamburg, London) hat das in München gegründete Unternehmen bereits über 2.000 Digitalisierungsprojekte für mehr als 500 Kunden erfolgreich umgesetzt. Durch die Verbindung von umfangreichem Branchenwissen mit herausragender Technologiekompetenz entwickelt OMMAX maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen für Kunden aus unterschiedlichsten Mittelstandsbranchen. Über seine innovative Plattform "OMMAX Advisor & Expert Network" ermöglicht OMMAX führenden digitalen Strategen, Entscheider und Investoren den regelmäßigen Austausch mit Vordenkern aus Wissenschaft und Forschung.

