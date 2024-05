Startseite Rohstoff-Hunger Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-29 12:53. Rohstoffe sind beliebt und Gold glänzt. Kupfer findet immer mehr Beachtung. Obwohl sich die US-Renditen erholt haben, konnte Gold mit 2.450 US-Dollar je Unze kürzlich ein neues Rekordhoch erreichen. Normalerweise erhöhen höhere US-Renditen die Opportunitätskosten für Goldinvestments. Doch da gibt es noch die Sorgen aufgrund der immensen Schuldenlast der USA. Und dass die Inflation bald auf die gewünschte Zwei-Prozent-Marke fällt, daran glauben nicht mehr viele. Die geopolitischen Spannungen auf der Erde werden nicht weniger und Gold ist für viele ein Krisenmetall, das für Sicherheit sorgt. Auch der Tod des iranischen Präsidenten steht nicht gerade für Sicherheit. Das nächste Ziel des Goldpreises sollte das Erreichen von 2.500 US-Dollar je Unze sein. Freude macht auch der Silberpreis. Die Gold-Silber-Ratio ist so niedrig wie seit Januar 2022 nicht mehr. Im Vergleich zu Gold hat Silber um mehr als 20 Prozent gewonnen. Das Gold-Silber-Verhältnis schwankte lange Zeit zwischen 60 und 80. Seit 2021 lag es darüber, aber jetzt liegt es wieder in diesem Bereich, bei etwa 75. Der langfristige historische Durchschnitt liegt übrigens bei 68. Im Blickpunkt steht derzeit auch Kupfer. Erst vor kurzem haben die Kupfer-Futures einen neuen Rekord erreicht. Kein Wunder, der Bedarf an Kupfer wächst und wächst, während gleichzeitig sich das Angebot nur sehr schleppend entwickelt. Gut 20 Prozent hat sich das rötliche Metall dieses Jahr bereits verteuert. Ohne Kupfer gibt es keine Energiewende. Und so wird das Kupferangebot immer kleiner. Umweltauflagen, hohe Kosten und rückläufige Erzgehalte sind verantwortlich. Experten gehen von einer Fortsetzung der Preisrally beim Kupfer aus. Da dürfte etwa Meridian Mining gut dastehen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Cabaçal in Brasilien, ein Tagebauprojekt, verfügt über ein aussichtsreiches Kupfer-Gold-Silber-VMS-Vorkommen. Über Gold und Kupfer im Projekt kann sich Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resour... - freuen. Dessen The Lost Cities Cutucu-Projekt liegt in Ecuador. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

