Startseite Wege zur effizienten Stressbewältigung im Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-29 08:22. Alice Dehner zeigt Wege auf, wie Unternehmen durch weniger Stress zu mehr Produktivität gelangen. Stress ist ein allgegenwärtiges Phänomen, das die Gesundheit und Produktivität in vielen Unternehmen beeinträchtigt. Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy, bietet innovative Ansätze zur Stressbewältigung, die sowohl auf individueller als auch auf betrieblicher Ebene zur Anwendung kommen können. Sie setzt sich mit den Ursachen von Stress auseinander und zeigt praxisnahe Lösungen auf. "Stress ist mehr als nur ein vorübergehendes Unbehagen. Es ist eine ernsthafte Herausforderung für die Gesundheit und Produktivität unserer Mitarbeitenden", betont die Expertin. Sie verweist auf die vielfältigen Ursachen von Stress, die von Überarbeitung durch Personalmangel, fehlender Anerkennung bis hin zu schlechter Arbeitsatmosphäre reichen. Diese Faktoren würden nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden gefährden, sondern auch die Effizienz und das Betriebsklima beeinträchtigen. Alice Dehner hebt zudem die Fürsorgepflicht der Unternehmen hervor: "Unternehmen tragen eine Verantwortung, die über die Vermeidung von Arbeitsunfällen hinausgeht. Es ist essenziell, auch psychische Belastungen zu minimieren und die betriebliche Gesundheitsfürsorge entsprechend auszurichten." Dazu gehöre die Gestaltung stressfreier Arbeitsbedingungen und die Förderung von Selbstmanagement-Trainings, damit Mitarbeitende lernen, innerhalb dieser Rahmenbedingungen effektiv zu arbeiten. Ein weiterer zentraler Punkt sei die Macht der Gedanken und Gefühle. Stress entstehe oft durch unsere eigene Bewertung von Situationen, was bei jedem Menschen unterschiedlich ausfalle: "Unsere Wahrnehmung zu reflektieren und anzupassen, ist entscheidend. Was für den einen eine Herausforderung ist, kann für den anderen überwältigender Stress bedeuten," erläutert Alice Dehner. Negativen Emotionen wie Wut oder Angst begegnen viele Menschen mit Ablenkung oder Selbstmotivation. Doch das Ignorieren oder Unterdrücken dieser Gefühle habe langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit, klärt die Geschäftsführerin der dehner academy auf. Studien, wie jene an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, zeigen, dass das Gehirn länger und stärker aktiviert bleibt, wenn Menschen versuchen, ihre Gefühle zu ignorieren. Dagegen beruhigt sich das Gehirn schneller, wenn Gefühle wahrgenommen und akzeptiert werden. "Indem Mitarbeitende Stress reduzieren und emotionale Intelligenz durch gezieltes Training entwickeln, können sie nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern, was letztendlich allen Beteiligten zugutekommt", schließt Alice Dehner ab. In ihrem Business Podcast gibt Alice Dehner regelmäßig Impulse für Führungskräfte, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken: www.dehner.academy/podcast/ (https://www.dehner.academy/podcast/) Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy (https://www.dehner.academy) Unter dem Motto: "Ihr Potenzial ist unsere Stärke" unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenau Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen. Kontakt

