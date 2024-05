Startseite DAM United und brix - die DAM-Experten im DACH-Raum mit erweitertem Angebot Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-29 07:29. Die in D + CH führenden Digital-Asset-Management-Spezialisten DAM United und brix IT Solutions intensivieren ihre bereits enge Partnerschaft. Sie vereinen ihre langjährige Expertise und ihre Lösungsangebote weiter und werden damit zum qualifiziertesten herstellerneutralen Partner für DAM- und Content-Management-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Großes System- und Lösungsportfolio und agnostischer Ansatz sichern Kunden maximale Flexibilität, Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit DAM United und brix praktizieren einen herstellerunabhängigen DAM-Ansatz. Sie bieten ihren Kunden die Expertise zu einer breiten Palette der führenden DAM-Systeme und können dadurch breit beraten und die individuell beste Lösung finden. Kunden profitieren zudem von einem modernen agnostischen Ansatz: Services werden so entwickelt, dass sie unabhängig von spezifischen Plattformen oder Anbietern sind. Schon heute bieten die beiden Partner ihre etablierten Lösungen wie Portal-Integrationen mit brix:anura, die Bildauslieferungs-Plattform DAMlivery sowie Export-Services und Konnektoren DAM-agnostisch an. In Arbeit: Neuartige Content-Integrationsplattform für mehr Speed bei der Umsetzung neuer Use Cases DAM United und brix werden ihr bestehendes Lösungsportfolio auf einer im Markt einzigartigen Service-Plattform anbieten. Mit dieser Plattform können nicht nur alle Services und Ressourcen flexibel miteinander verbunden, sondern neue Ideen auch deutlich schneller als MVP erstellt, ausgetestet, agil weiterentwickelt und skalierbar ausgerollt werden. Die Service-Plattform gibt Kunden zudem mehr Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über den gesamten Content Lifecycle hinweg. Gemeinsamer Vertrieb, Beratung und Support für eine nahtlose Betreuung Die beiden DAM-Spezialisten werden fortan auch enger in allen Service-Bereichen zusammenarbeiten und Kunden von der Beratung über die Umsetzung bis zu Schulungen und Support landesübergreifend aus einer Hand betreuen. _"Wir möchten unsere Kunden mit den modernsten, bestens vernetzten Lösungen mehr Flexibilität und Agilität geben, um ihr Business multimedial zu befeuern. Sie sollen ohne langwierige Projekte immer genau das tun können, was ihnen weiterhilft. Dafür bieten wir unsere eigenen Lösungsangebote, die zukünftig auf einer weltweit einzigartigen Service-Plattform zur Verfügung stehen. Wir bieten die meiste DAM-Erfahrung und unseren Rundumglücklich-Support in Deutschland und der Schweiz. Und als großer Partner können wir die Interessen unserer Kunden auch noch besser gegenüber den Herstellern vertreten und sie gegebenenfalls unkompliziert auf ein neues DAM-System bringen. Ein DAM-Wechsel ist mit unseren Migrations-Lösungen und unserer Expertise heute kein Hexenwerk mehr",_ erklären Roland Berg, Vorstand von DAM United und Roland Kannappel, CEO von brix. Auf dem CELUMsummit dabei! DAM United und brix sind als große Partner von CELUM auf der Feier zum 25. Geburtstag am 4. Juni 2024 in Linz dabei und freuen sich sehr auf viele gute Gespräche. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DAM United AG

Die DAM United AG ist einer der international führenden Dienstleister und Lösungsanbieter für Multimedialösungen im Enterprise-Bereich - eng vernetzt mit allen führenden Herstellern, aber 100% unabhängig. Die Consultants und Entwickler bieten langjährige Projekterfahrungen mit den relevanten DAM-/MAM-/Web2Print-Lösungen und bieten Full Service für alle Projektgrößen. Dazu zählen Strategie-Workshops und neutrale Beratung zur Systemauswahl sowie Implementierung, Customizing, Schulungen, Support und Hosting. Zu den Referenzen zählen unter anderem, Caritas Schweiz, Focke Museum, GELSENWASSER, Gimborn, Kerbl, Musterring, Senatsverwaltungen Berlin, STAEDTLER und Vector Informatik. Weitere Informationen: https://www.dam-united.com/

Über brix

Als innovativer IT-Lösungsanbieter der Schweiz begleitet brix seit über 20 Jahren Unternehmen jeder Größe auf dem Weg der digitalen Transformation. Mit zukunftsorientierten Softwarelösungen in den DAM, Business Process Management (BPM) und Publishing werden Geschäftsprozesse effizienter gestaltet, damit die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Touchpoints verfügbar sind. Zusammen mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot von der Analyse über Softwareimplementierungen bis hin zu Hosting, Support und Wartung bietet das topmotivierte Team weit mehr als Software. Die ganzheitliche, bedürfnisgerechte und maßgeschneiderte Beratung wird von Marken wie Clariant, Glas Trösch, Mammut, Ricola, Schweiz Tourismus, Scott und Victorinox sehr geschätzt. So sorgt brix mit «more than software» für langfristig zufriedene Kunden. Weitere Informationen: https://www.brix.ch/de/ Pressekontakt: Bond Business-Kommunikation

