Startseite Eigene regulierte Schweden Trust Firma für Fintech Pros Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-28 12:05. Prozessen und Verwahren von Kundengeldern mit eigenem schwedischem Provider Eine eigene Schwedische Trust-Management-Firma, reguliert für AML/KYC Purporses, bietet unvergleichliche Vorzüge für Fintech-Unternehmer - finanziell als auch vom bürokratischen Standpunkt. Zumal profitieren Firmengründer von Schwedens einzigartiger, erstklassiger Reputation als Firmenstandort. Weniger Überregulierung Die schwedische Trust-Management-Firma, reguliert durch die Stockholm County Administration Board für Anti-Geldwäsche-Zwecke (AML), präsentiert sich seit Jahren als wertvolle Alternative zu den teuren und überregulierten Trust-Gesellschaften in anderen Teilen Europas. Mit einer Kombination aus strikter Regulierung und flexiblen, kosteneffizienten Lösungen bietet APAC Corporate Services FZCO nun eine Turnkey-Solutuion Kunden an, die auf der Suche zur Errichtung von regulierten und hochangesehen Trust Providern sind. Strikte AML-Regulierung für maximale Sicherheit Schwedische Trust (Treuhand) Management Firmen unterliegen der Aufsicht des Stockholm County Administration Board, welche die Einhaltung aller Anti-Geldwäsche-Vorschriften gewährleistet. Diese strenge Regulierung stellt sicher, dass höchste Sicherheitsstandards eingehalten und das Vertrauen Ihrer künftigen Kunden bewahrt werden. Durch international und EU-genormte Compliance-Maßnahmen schützen Sie Ihre Kunden vor den Risiken illegaler Finanzaktivitäten und bieten gleichzeitig ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit. EU-Kunden Onboarding Da Ihre Firma als regulierter Servicesprovider in einem EU Land (Schweden) gegründet, registriert und überwacht ist, können Sie Trust Services zur Verwahrung von Vermögen Dritter (Cashmittel, Wertpapiere, Cryptowährungen, Immobilien etc.) auch problemlos deutschen oder österreichischen Kunden offerieren. Die Vierte und Fünfte EU Directive zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt hierfür einfache, EU-weite Rahmenbedingungen vor, die in Schweden besonders unternehmerfreundlich umgesetzt worden. Kostenersparnis durch effiziente Strukturen Im Vergleich zu anderen europäischen Trust-Gesellschaften (Deutschland oder Österreich), die oft mit hohen Gebühren und übermäßiger Bürokratie verbunden sind, zeichnet sich Schwedens Trust-Management-Lösung durch ihre kosteneffizienten Strukturen aus. Somit ist es nicht erforderlich, einen in Schweden wohnhaften Compliance Officer zu beschäftigen. Auch ist es nicht erforderlich, dass Management und Verwaltung in Schweden ansässig sein müssen. Eine Firmendomiziladresse in Stockholm ist standardmäßig im Gründungspaket enthalten; operieren können Sie von weltweit. Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen Offerieren Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die direkt mit der Verwahrung und Verwaltung von Kundenvermögen jedweder Art in Einklang stehen und zusätzlich Services, die sinnverwandt mit zur Erbringung dieser Dienste erforderlich sind, wie das Hosten und Bereitstellen von elektronischen Wallets, die Ausführung von Zahlungsverkehrvorgängen / Payment Processing, das Offerieren von Konten und Depots zur Einlagerung von fiat Geldern und/oder Wertpapieren sowie das Prozessen, Storage und Safekeeping von digitalen Assets (egal ob NFT, Utility Tokens, Security Tokens, dezentralisierte digitale Währungen). Auch der Exchange zwischen fiat Währungen oder der Crypto Exchange von fiat nach Crypto und zurück, sind sinnverwandte Tätigkeiten, die Kunden über Trust Provider (sofern sie dieses wünschen) ausführen können und Sie anbieten dürfen. Bank und Payment Processing APAC International Corporate Services FZCO zudem stellt Firmengründern exzellente Kontakte zur Fintech Payment Industrie zur Verfügung, damit Sie für Ihre neue schwedische regulierte Trust Management Company auch zahlungsfähig werden können und Kundendrittgelder problemlos annehmen, verwahren und versenden können. Dazu zählen EU Payment Provider, Offshore Banken sowie Cryptoexchanger. Fragen Sie hierzu gern bei uns dafür an. Cross-Selling weiterer Finanzdienstleistungen Weitere Produkte wie Forex Trading, Brokerage, Asset Management usw. können durch die Eingliederung weiterer Nicht-EU Finanzfirmen Ihren Trust Kunden indirekt angeboten werden, sofern einige Vorraussetzungen dafür erfüllt sind. Gern beraten die APAC Experten Sie zu diesem Thema. Besonders die georgischen Free Zone Finanzlizenzen bieten sich als ideales Add-On zu den schwedischen Trust Firmen an, um auch im Cross-Selling weitere Finanzservices zu offerieren, die üblicherweise nicht von Trust Firmen angeboten werden dürfen. Hierzu zählen Investmentaktivitäten, Private Equity Funds, Asset Management, Brokerage oder auch FX Trading. Für weitere Informationen zum Setup eines schwedischen Trustproviders mit allen

EU-Vorzügen besuchen Sie bitte unsere Website https://finanzlizenzen24.com/schweden-professional-trust-lizenz oder kontaktieren Sie unser Team direkt via skype (Link auf Webseite). APAC International Corporate Services FZCO ist ein Spezialist für Unternehmensgründungen, der sich auf die Beschaffung und Akquisition von Finanzlizenzen für Fintech-Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich dabei vor allem auf den europäischen Markt, insbesondere auf Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg. Firmengründungen, Lizenzbeschaffung und Serviceleistungen werden ausschließlich über Distanz für alle Kunden arrangiert - mithilfe lokaler Partner vor Ort in den Ländern des Firmenaufbaus. APAC | CS ist Mitglied der PAMEROY Group of Companies und beschäftigt an fünf Standorten weltweit knapp 30 Mitarbeiter, die neben rechtlichen auch Beratungs- und Steuerdienstleistungen für das hauptsächlich europäische Klientel anbieten. Die PAMEROY Group of Companies feiert im Sommer 2024 ihr 15-jähriges Jubiläum und ist zu Europas größtem privaten Akquisiteur von Lizenzen aufgestiegen, mit knapp 4.000 Setups weltweit seit 2009. Firmenkontakt

