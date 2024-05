Startseite GEWINNSPIEL – OLAF SCHUBERT LIVE IN BERLIN Pressetext verfasst von Seemann Ole am Di, 2024-05-28 11:59. GEWINNSPIEL – ERLEBE OLAF SCHUBERT LIVE IN BERLIN

Es ist nun schon fast zur Tradition geworden, dass wir auch in disem Jahr wieder ein Gewinnspiel veranstalten. Bei unserem neuen Gewinnspiel hast Du die Chance mit einem Partner Deiner Wahl Olaf Schubert am 30. März 2025 live im Berliner Tempodrom zu erleben. Damit Du ein entspanntes Wochenende in der Hauptstadt genießen kannst, gibt es noch 2 Übernachtungen inkl. Frühstück im Design-Hotel Yggotel Spurv dazu. Jeder, der unser Gewinnspiel in seinen sozialen Netzwerken teilt und das entsprechende Gewinnspielformular auf unserer Seite ausfüllt, nimmt am Gewinnspiel teil. Natürlich kann man seine Chancen auch verdoppeln. Wie? Ganz einfach, Du vergleichst auf energyscout.eu Deinen Strom-, Gas- oder Handyanbieter und wechselst hier zu Deinem günstigeren Anbieter oder Du findest hier Deinen günstigeren Kredit oder Versicherung und teilst uns das dann in dem entsprechendem Gewinnspielformular mit! Auf jeden Fall gewinnen hier bei einem Anbieterwechsel alle, Du sparst Geld und wir spenden durch Deinen Wechsel und die dadurch anfallende Wechselprovision welche wir von Verivox unserem Partnerportal erhalten, an den Verein „besonderes Glück e.V.“ und unterstützen somit Familien mit kranken Kindern hierin Deutschland.

