Startseite Monport präsentiert den Onyx 55W Desktop Lasergravierer für kreative Anwender Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-28 08:52. Monport Deutschland, der Spezialist für Laser Gravier-Maschinen gibt die Markteinführung des neuen, tragbaren Desktop Lasegravierers Monoport Onyx 55W bekannt. Landesbergen, 28.05.2024 - Als führender Innovator für Lasergravur- und Schneidlösungen ist Monport stolz darauf, die Markteinführung des bahnbrechenden Monport ONYX 55W Desktop CO2 Lasergravierer auf dem deutschen Markt bekannt zu geben. Kompakt und tragbar ist der Onyx perfekt für Heimbüros oder den mobilen Einsatz und richtet sich an die Bedürfnisse kleiner Unternehmen und Heimkreativer. Revolutionierung der Präzision mit One-Touch-Autofokus-Einfachheit Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasergravurmaschinen, die manuelle Einstellungen erfordern, vereinfacht der Monport Onyx den Einrichtungsprozess mit seiner One-Touch-Autofokus-Funktion und setzt einen neuen Standard für Desktop-Lasergravurmaschinen. Diese innovative Funktion nutzt einen physischen Kontaktsensor für sofortigen, hochpräzisen Autofokus. Mit einem einfachen Klick kalibriert der Onyx automatisch auf die Materialhöhe und garantiert optimale Gravierabstände und makellose Ergebnisse bei jedem Vorgang. Vorstellung einer Reihe fortschrittlicher Funktionen Der Monport Onyx bietet neben Rohleistung und Autofokus-Fähigkeiten eine umfassende Palette von Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern und ihn als führenden Desktop-Lasergravierer etablieren. Hier sind einige herausragende Merkmale: ? AutoPassthrough-Technologie: Nahtloses Gravieren längerer Materialien, um kreative Horizonte zu erweitern. ? Panoramakamera: Echtzeitvorschauen der Arbeit für präzise Positionierung und mühelose Anpassungen. ? Unübertroffene Sicherheit: Mehrere Sicherheitsfunktionen, darunter Abdeckungsöffnungsschutz, Laserschlüssel, Notstopp-Taste und Wasserschutz, gewährleisten eine sichere Arbeitsumgebung. Entworfen für Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit Der Monport Onyx unterstützt verschiedene Materialien, darunter Acryl, Holz, Leder, MDF, Gummi, Stoff, Glas, Keramik, Schiefer, beschichtete Metalle, eloxiertes Aluminium und mehr. Nahtloses Design und Kreation mit Lightburn-Software Mehr als nur herausragende Hardware integriert sich der Monport Onyx nahtlos in Lightburn, eine leistungsstarke und intuitive Laserschneidsoftware, um Arbeitsabläufe zu optimieren und kreatives Potenzial freizusetzen. Integrierte Leistung für optimale Ergebnisse Mit Priorität für Leistung und Benutzererfahrung bietet der Onyx integrierte Funktionen, die außergewöhnliche Ergebnisse gewährleisten: ? Integrierter Wasserkühler: Die Aufrechterhaltung einer optimalen Betriebstemperatur ist für das Lasergravieren entscheidend. Der Monport Onyx verfügt über einen integrierten Wasserkühler, der die Prozesstemperatur aktiv reduziert und die Produktionsgeschwindigkeit erhöht sowie die Betriebssicherheit verbessert. ? Leistungsstarkes Lüftungssystem: Ausgestattet mit einem robusten 6-Zoll-Inline-Lüfter und einem Abgasrohr entfernt der Monport Onyx effizient Dämpfe und Schmutz, hält den Arbeitsbereich sauber und verbessert die Luftqualität, während die Geräuschpegel minimiert werden. Diese integrierten Funktionen eliminieren die Notwendigkeit zusätzlicher Ausrüstungskäufe und sparen Zeit, Geld und wertvollen Arbeitsplatz. Der Monport Onyx 55W bietet eine umfassende Lösung für Desktop Laser Graviermaschine und ist bereit, Projekte mühelos zu bewältigen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Monport-Laser Deutschland

Monport Deutschland ist ein führender Innovator in der Lasergravur- und Schneidetechnologie, der sich der Entwicklung hochwertiger, benutzerfreundlicher Laserlösungen verschrieben hat, die Kreativen und Unternehmen helfen, ihre Visionen zum Leben zu erwecken.

