Startseite Smart-Ex® 03 – 5G-Smartphone digitalisiert die Kommunikation in spanischen Energieparks Pressetext verfasst von mepax am Mo, 2024-05-27 17:59. Cepsa, einer der größten spanischen integrierten Energiekonzerne, betreibt zwei Energieparks im Süden Spaniens. Seit Jahren vertraut die Belegschaft in den Anlagen auf Produkte von Pepperl+Fuchs, um miteinander zu kommunizieren und tägliche Aufgaben wie Wartungen zu dokumentieren. Die Einführung von 5G hat nun ganz neue Maßstäbe in punkto Verfügbarkeit, Netzabdeckung und Latenzen gesetzt und die Gelegenheit eröffnet, nach und nach den bisherigen Bestand an Smart-Ex® 02 durch das 5G-fähige und eigensichere Smart-Ex® 03 von Pepperl+Fuchs zu ersetzen. Mit dem eigensicheren Smart-Ex® 03 stellt Pepperl+Fuchs sein erstes 5G- und Wi-Fi 6-fähiges Smartphone vor. Für den flexiblen Einsatz in öffentlichen und privaten Netzwerken erhalten Unternehmen und Mobile Worker damit ein Smartphone, welches auch in rauen Umgebungen alle digitalen Anwendungsszenarien ermöglicht und optimiert. Auf einen Blick

Der integrierte Energiekonzern Cepsa aus Spanien ersetzt nach und nach mehr als 1.100 Smart-Ex 02 durch das 5G-fähige Smart-Ex 03

Dank 5G profitiert Cepsa von geringen Latenzzeiten, besserer Verfügbarkeit sowie dem Einsatz von Network Slicing für digitale Push-to-Talk-Anwendungen

Die Mobilgeräte lassen sich mit passenden Peripheriegeräten wie dem Remote Speaker-Mikrofon RSM-Ex 01 oder dem Headset mit Gehörschutz SM1P kombinieren

Cepsa setzt schon seit Jahren auf die Expertise von Pepperl+Fuchs und seiner Tochtermarke ECOM Instruments. Derzeit sind über 1.100 Smart-Ex ® 02 Smartphones für die Kommunikation zwischen deren Mobile Workern im Einsatz. Ergänzend dazu nutzen die Mitarbeitenden über 300 Tab-Ex® 03 Tablets, mit denen sie Wartungsaufgaben dokumentieren, Checklisten erstellen und kontrollieren oder Videokonferenzen durchführen. Damit geht der Konzern einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung. Für den spanischen Energiekonzern hat der Einsatz von 5G eine Reihe von Vorteilen. Das Unternehmen setzt in seinen Energieparks zwei private Mobilfunknetzwerke ein. Die Technologie dient dabei als Enabler für neue Anwendungen und macht Cepsa zu einem Pionier dieser Art von Technologie im Energiesektor. Schnell, sicher und priorisiert – die Vorteile von Campus-Netzen Der Mobilfunkstandard 5G bietet der Industrie einen entscheidenden Vorteil in Form von Campus-Netzen. Diese privaten 5G-Netze werden Unternehmen in Kooperation mit dem Netzbetreiber der Wahl zur Verfügung gestellt oder individuell für sie aufgebaut. Die Netze sind abgesichert gegen unbefugte Zugriffe von außen und garantieren gleichzeitig die Verfügbarkeit der Brandbreite. 5G ermöglicht zudem Network Slicing. Dabei wird die verfügbare Bandbreite des Netzes in verschiedene Kanäle, sogenannte Slices, aufgeteilt, die wiederum priorisiert werden können. So definiert der Konzern beispielsweise ein Slice für die kritische Kommunikation und stellt sicher, dass die Brandbreite im Notfall immer zur Verfügung steht. Zudem punktet 5G mit extrem geringen Latenzzeiten und macht damit Push-to-Talk-Anwendungen noch effektiver, schließlich ist Push-to-Talk over celluar (PTToC) ein wichtiger Bestandteil in der Kommunikation von Cepsa, welche mit dem Smart-Ex® 03 von Pepperl+Fuchs sicher und unterbrechungsfrei zur Verfügung steht. Die Verbindung läuft im Gegensatz zu analogen Kommunikationsmitteln über das Mobilfunknetz. Mit 5G verläuft die Kommunikation daher noch effizienter, schneller und ohne jede Verzögerung. Das 6-Zoll-Smartphone Smart-Ex® 03 überzeugt mit einem innovativen Device Health Monitoring. Das Smart-Ex® 03 ist das einzige eigensichere Smartphone auf dem Markt, das mit Fingerprint entsperrt werden oder die Nutzung einzelner Apps authentifizieren kann. Über Pepperl+Fuchs

Mit weltweit 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Pepperl+Fuchs in 2021 einen Umsatz von 790 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe zählt zu den führenden Unternehmen für industrielle Sensorik und Explosionsschutz. Der Stammsitz in Mannheim ist das Zentrum dieser technischen Expertise. Hier forschen und entwickeln die Ingenieure und Spezialisten an neuesten Technologien und Produkten. Das Familienunternehmen wurde 1945 gegründet und ist heute mit mehr als 40 Gesellschaften auf 6 Kontinenten.

Die globale Präsenz erlaubt es, die Vorteile zweier Welten zu kombinieren: höchste technische Standards mit effizienten, kostengünstigen Produktionsmöglichkeiten. Pepperl+Fuchs hat sich als Partner weltweit agierender Anwender von Automatisierungstechnik etabliert und bietet das umfassendste Portfolio bewährter Komponenten für die Anforderungen der Fertigungsautomation und der Prozessautomation. Pepperl + Fuchs SE

Lilienthalstraße 200

68307 Mannheim

GERMANY

pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Tel.:+49 (0) 621 776-1111

Fax: +49 (0) 621 776-271111

SCHMITT Irmtraud

Phone : +49 (0) 621 776-1215

Fax : +49 (0) 621 776-2505

ischmitt@de.pepperl-fuchs.com Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten