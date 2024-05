Startseite Vermögen und auch Goldvorrat schützen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-27 13:52. Mit Goldinvestments kann das Vermögen abgesichert werden. Ein physischer Goldvorrat muss, anders als Goldaktien, sicher gelagert werden. Kaum hatte kürzlich der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreicht (2.438,40 US-Dollar je Unze), ging es dann wieder etwas bergab. Gold musste also einen ersten deutliche Rücksetzer hinnehmen. Doch es kann nicht immer nur nach oben gehen. Auch dürften bei hohen Goldpreisen die Gewinnmitnahmen zunehmen. Das tut der Attraktivität des Goldpreises insgesamt, vor allem auf längere Sicht, jedoch keinen Abbruch. Lagert man physische Goldschätze zu Hause, muss man für deren Sicherheit sorgen. Entweder mit einem guten Tresor oder vielleicht mit einem guten Versteck. Da bleibt aber das Risiko der Entdeckung. Professionelle Schatzsucher sind mit Metalldetektoren ausgerüstet, suchen nicht nur an historischen Plätzen, sondern auch oft im häuslichen Garten, um etwa ein vergrabenes Familienerbe zu finden. So finden Sondengänger immer wieder alte versteckte Schätze. So wie in einem polnischen Gebirge ein Vorrat an Gold- und Silbermünzen von einem Sondengänger ausgegraben wurde. Dieser Schatz gehörte einem Betrüger, der im 17. und 18. Jahrhundert seine ergaunerten Münzen in den Bergen im Süden Zentralpolens versteckt hatte. Er hatte die Menschen damals von seiner Heilkraft überzeugt, als eine Seuche im Land wütete. So konnten tausende mittelalterliche Gold- und Silbermünzen aus der Eisenzeit ausgegraben werden. Schon 2022 entdeckt, veröffentlichten die Behörden den Fund erst. Damit konnte die wahre Geschichte einer Legende bestätigt werden. Wie gesagt, sollte der Goldpreis heute einmal schwächeln, ändert dies nichts an den hervorragenden Fundamentaldaten. Ohne sich um die Lagerung von Gold Gedanken machen zu müssen, können Anleger mit Goldwerten auf das Edelmetall setzen. Chesapeake Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gol... - verfügt in Mexiko mit seinem Metates-Projekt über eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit. Calibre Mining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-co... -, in Nicaragua und in den USA aktiv, ist ein mittelgroßer Goldproduzent. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

