Startseite Moderne neue Produktionsstätte für Partyservice Chemnitz Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-27 10:41. Entdeckt bei Partyservice Chemnitz, wie traditionelle Handwerkskunst auf modernste Küchentechnik trifft - für unvergessliche Events, die Geschmack und Herz verbinden! Chemnitz, 27.05.2024 - Partyservice Chemnitz , eine renommierte Marke der Metzgerei Gränitz, stellt voller Stolz seinen neuen hochmodernen Produktionsort in Chemnitz vor. Diese Neueröffnung signalisiert eine bedeutende Expansion des Unternehmens und verstärkt unser Engagement für erstklassige Qualität und Kundenservice. Von Anfang an, vom ersten Tag auf der Weide bis zum liebevoll zusammengestellten Buffet, behalten wir die Kontrolle über unsere Produkte. Unsere enge Zusammenarbeit mit lokalen Bauern in der Chemnitzer Region ermöglicht es uns, herausragende Qualität zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserem vielfältigen Angebot wider, das von traditionellen Buffets bis zu spezialisierten Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern, Tagungen und thematischen Catering-Events reicht. Der neu eingerichtete Produktionsraum dient nicht nur als Herzstück für die Vorbereitung und Kreation unserer Buffets, sondern ist auch eine Manifestation der fünften Generation der Metzgerei Gränitz, die mit Leidenschaft und Engagement für das Catering-Geschäft steht. Unsere Fähigkeit, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen, wird durch modernste Küchentechnologie und geschultes Fachpersonal unterstützt. Wir bieten eine breite Palette an Buffetkompositionen, darunter Klassiker wie unser Classic Buffet sowie spezielle Angebote wie das Amerikanische BBQ, Mediterranes Buffet und exklusive Steak Tastings. Besonders stolz sind wir auf unsere neu eingeführten Buffets wie das Jugendweihbuffet und das Hochzeitsbuffet, die speziell für festliche Anlässe konzipiert wurden. Partyservice Chemnitz hat sich ebenfalls auf Business-Events spezialisiert, wo wir mit unserer Expertise und maßgeschneiderten Angeboten bei Kundenveranstaltungen punkten. Unsere Veranstaltungen variieren von kleinen privaten Feiern bis zu großen Unternehmensveranstaltungen mit bis zu 1.000 Gästen. Unsere Kunden können ihr Buffet dank unserer eigens entwickelten Software völlig individuell zusammenstellen. Die neue Produktionsstätte unterstützt diesen Prozess, indem sie effiziente und flexible Buffetgestaltung ermöglicht - immer im direkten Dialog mit unseren Kunden, um deren genaue Bedürfnisse zu erfüllen. Partyservice Chemnitz ist mehr als nur ein Caterer - wir sind Ihre Partner für außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse. Besuchen Sie uns, um die neuesten Trends der Esskultur zu erleben und wie wir Tradition mit Innovation verbinden. Kontakt für Medien:

