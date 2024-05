Startseite REBA IMMOBILIEN AG nutzt KI-Software der Hotel Investments AG zur Off-Market-Vermarktung von Gewerbeimmobilien Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2024-05-26 12:26. REBA IMMOBILIEN AG implementiert innovative KI-Software der Hotel Investments AG zur Off-Market-Vermarktung von Gewerbeimmobilien Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, gibt die erfolgreiche Implementierung der innovativen KI-Software der Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) bekannt. Diese Technologie wird genutzt, um die Off-Market-Vermarktung und Vermittlung von Betreiberimmobilien im gewerblichen Bereich sowohl zum Kauf als auch zur Pacht auf Basis künstlicher Intelligenz zu optimieren. KI-Software für verbessertes Matching zwischen Gewerbeimmobilien und potenziellen Betreibern Die KI-Software der Hotel Investments AG integriert eine Vielzahl von Faktoren, um eine präzise und schnelle Vorauswahl geeigneter Betreiber zu ermöglichen. Dies führt zu einem erheblich verbesserten Matching zwischen Gewerbeimmobilien und potenziellen Betreibern. Die Hauptvorteile der KI-gestützten Lösung umfassen: 1. Erweiterte Datenanalyse: Nutzung umfangreicher Datenpools zur Analyse und Bewertung potenzieller Betreiber hinsichtlich ihrer Eignung und Erfolgsaussichten. 2. Automatisierte Vorauswahl: Intelligente Algorithmen, die eine präzise und schnelle Vorauswahl treffen, wodurch der Prozess der Betreiberfindung erheblich verkürzt wird. 3. Diskretion und Sicherheit: Gewährleistung eines vertraulichen und sicheren Vermittlungsprozesses für alle beteiligten Parteien. 4. Individuelle Anpassung: Berücksichtigung spezifischer Anforderungen und Präferenzen der Gewerbeimmobilien, um maßgeschneiderte Betreiberlösungen zu bieten. "Die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG und die Integration ihrer KI-Software ist ein bedeutender Schritt für die REBA IMMOBILIEN AG. Sie ermöglicht es uns, den Matching-Prozess für Betreiberimmobilien im gewerblichen Bereich deutlich zu optimieren und unseren Kunden und Partnern somit einen erheblichen Mehrwert zu bieten", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. "Diese Innovation unterstreicht unser Engagement, durch den Einsatz modernster Technologien und fundierter Marktkenntnisse nachhaltige Werte zu schaffen und optimale Ergebnisse zu liefern." Die REBA IMMOBILIEN AG sieht in der KI-gestützten Lösung nicht nur eine Möglichkeit, ihre Marktposition zu stärken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der gesamten Immobilienbranche. Mit dieser Technologie werden Prozesse effizienter gestaltet und gleichzeitig eine höhere Erfolgsquote bei der Betreibervermittlung erzielt. Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das sich auf die Off-Market-Vermarktung und Vermittlung von Betreiberimmobilien spezialisiert hat. Durch die Nutzung der innovativen KI-Software der Hotel Investments AG optimiert die REBA IMMOBILIEN AG die Vermittlung von Gewerbeimmobilien sowohl zum Kauf als auch zur Pacht. "Unser Ziel ist es, durch den Einsatz modernster Technologien und fundierter Marktkenntnisse ein besseres Matching zwischen Betreibern und Immobilien zu gewährleisten, um unseren Kunden und Partnern optimale Ergebnisse zu liefern. Die REBA IMMOBILIEN AG setzt auf moderne Ansätze und bewährte Strategien, um die Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Immobilienbranche zu erfüllen und nachhaltige Werte zu schaffen." Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler. Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung. Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Firmenkontakt

