Startseite Sicherer Arbeitsplatz & Tipps für die Gefahrstofflagerung: DENIOS mit neuen Gratis-Downloads Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-24 14:11. Eine sichere Arbeitsumgebung ist für Unternehmen von höchster Bedeutung, um die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu gewährleisten und potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu erkennen. Auch das Lagern von Gefahrstoffen stellt eine große Herausforderung dar, bei dem Vieles beachten werden muss. Aus diesem Grund gibt es von der DENIOS SE aus Bad Oeynhausen neue Info-Materialien - sie sollen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Sicherheitsziele zu erreichen. Neue Checkliste: Tipps für die Sicherheitsbegehung Die Checkliste "Safety Walk Gefahrstoffe" ist ein effektives Instrument für Sicherheitsbegehungen.

Diese sind ein effektives Mittel, um das Einhalten von Sicherheitsstandards zu gewährleisten und potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu erkennen. Oft konzentriert man sich dabei vorrangig auf Dinge wie Sauberkeit, Ordnung und die Verfügbarkeit persönlicher Schutzausrüstung, aber: Sicherheitsbegehungen bieten auch immer eine ideale Gelegenheit, um die sichere Lagerung von Gefahrstoffen zu überprüfen. Mit 44 Schlüsselkriterien ermöglicht die DENIOS-Checkliste eine systematische Prüfung der wichtigsten Aspekte der Gefahrstofflagerung: Von der gesetzeskonformen Lagerung bis zur Einhaltung der Standards bei verschiedenen Unternehmensbereichen - diese Checkliste unterstützt bei einer gründlichen Überprüfung! Neues Poster: Fehlerhafte Gefahrstofflagerung erkennen und melden Darüber hinaus hat DENIOS das kostenlose Info-Poster "Fehlerhafte Gefahrstofflagerung erkennen und melden" entwickelt. Das Poster ist ein wichtiger Beitrag in Unternehmen, um die Mitarbeitenden für potenzielle Gefahrenquellen zu sensibilisieren. Es bietet praktische Anleitungen, um unsachgemäße Lagerfehler zu erkennen und umgehend zu melden. Das Poster kann in verschiedenen Arbeitsbereichen eines Betriebs aufgehängt werden, damit sich die Mitarbeitenden immer sofort einen genauen Überblick über die Thematik verschaffen können. Das Wissens-Poster wird nach dem kostenlosen Download einfach ausgedruckt oder kann postalisch bei DENIOS angefordert werden - ebenfalls gratis. Hier gibt es die Checkliste sowie das Wissens-Poster als kostenlosen Download oder zum Bestellen:

www.denios.de/gefahrstofflagerung/downloads Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de. Firmenkontakt

