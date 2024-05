Startseite ChatGPT-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer ab 50 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-24 06:45. Erwerben Sie die Grundlagen von ChatGPT. Setzen Sie Ihr neu erlerntes Wissen sofort ein, um mühelos erste Texte zu verfassen. Immer mehr erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen die Vorteile der Künstlichen Intelligenz (KI) für sich. Sie möchten den Anschluss nicht verlieren und weiterhin erfolgreich bleiben. Mein spezialisiertes ChatGPT-Coaching unterstützt Sie dabei, die Möglichkeiten von KI sicher und effizient zu nutzen. Bedürfnisse und Herausforderungen Viele von Ihnen sind offen für neue Technologien, fühlen sich jedoch unsicher im Umgang mit ihnen. Sie suchen beispielsweise nach Ideen für Blogartikel oder LinkedIn-Beiträge und möchten diese Texte schneller erstellen. Mit ChatGPT gewinnen Sie wertvolle Zeit, die Sie dann mit Familie, Freunden und Hobbys verbringen können. Mein ChatGPT-Coaching richtet sich speziell an Ihre Bedürfnisse und bietet eine einfühlsame, individuelle Begleitung. Individuelles Tempo und persönliche Bedürfnisse In meinem ChatGPT-Coaching gehe ich gezielt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihren aktuellen Wissensstand ein. Sie lernen in Ihrem individuellen Tempo, sodass Sie sich jederzeit sicher und wohl fühlen können. Schritt für Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie ChatGPT zur Texterstellung nutzen können. Praxisnahe Übungen für den Alltag Die praxisnahen Übungen konzentrieren sich auf Aufgaben, die Sie im Alltag am meisten entlasten. Von der Erstellung von E-Mails und Berichten bis hin zu kreativen Texten - mit meinem Coaching sparen Sie Zeit und Energie. Sie werden schnell merken, wie einfach und effektiv die Arbeit mit ChatGPT ist. Langjährige Erfahrung und individuelle Betreuung Seit 2007 schreibe ich Texte für Unternehmen jeder Größe und beschäftige mich intensiv mit ChatGPT. In meinem individuellen Online-Coaching per Zoom profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung und erhalten eine maßgeschneiderte Betreuung. Kein mühsamer Workshop, sondern alles in Ihrem persönlichen Tempo und nach Ihren Bedürfnissen. "Eine meiner Kundinnen hat sich auf einen wichtigen Workshop vorbereitet und dafür mein ChatGPT-Coaching genutzt. Sie erzählte mir, dass viele der Teilnehmenden erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Dadurch wurde mir bewusst, wie groß das Interesse an solchen Schulungen in dieser Altersgruppe ist. Deshalb biete ich mein Coaching nun speziell auch für Menschen ab 50 an." Fazit und Kontakt Mein ChatGPT-Coaching ermöglicht Ihnen, moderne Technologien sicher und gewinnbringend zu nutzen. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Kontaktieren Sie mich noch heute und vereinbaren Sie ein erstes unverbindliches Gespräch: https://www.terminland.de/wortkind. Ich freue mich darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WORTKIND - Texte, Marketing, PR und Coaching

