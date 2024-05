Startseite Save A Train führt mit Rail Enrichment eine weitere Innovation ein Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-05-23 23:07. AMSTERDAM, NIEDERLANDE / ACCESSWIRE / 23. Mai 2024 / Save A Train, der führende Anbieter digitaler B2B-Bahntickets weltweit und einer der größten globalen Bahn-Vertriebshändler, hat ein neues, innovatives System mit der Bezeichnung Rail Enrichment entwickelt, das Teil seines weltweiten Bahnticket-Angebots ist. Diese Plattform bekräftigt die führende Stellung von Save A Train im Bereich Bahnticket-Verkauf. Momentan operieren nur zwei Unternehmen mit Kunden auf dem Markt für den Verkauf von Bahnfahrkarten: Save A Train als Kategorieführer und Rail Europe. Mit der Einführung von Rail Enrichment, einem einmaligen und einzigartigen System am Markt, bietet Save a Train nunmehr allen internationalen Reiseveranstaltern, Online-Reiseagenturen, Tourveranstaltern und Reisemanagementunternehmen Informationen vor Reiseantritt, etwa Ausstattungsmerkmale des Zugs, (Rollstuhl-) Barrierefreiheit des Zugs, Gepäck-/Gepäckträgerdienst, Bordbar-/Bordrestaurantservices, WiFi-Verfügbarkeit, Informationen zur nächsten Stadt und vieles mehr. Zwei der großen internationalen Reisepartner von Save A Train haben das System Rail Enrichment API bereits getestet und danach vollständig implementiert. Es wird erwartet, dass diese Option bei vielen Online-Reiseagenturen den Einstieg in die Welt des Bahnfahrens erleichtern wird, da die meisten Reisenden vor Reiseantritt aktuelle Informationen zu den Services an Bord wünschen. Mit mehr als 40-jähriger Erfahrung im Bahn- und Reisemanagement weiß Save A Train, was in dieser oft fehlerhaften Branche besser gemacht werden muss. Und darum geht es bei Rail Enrichment. Save A Train beobachtete, was andere etwa in der Luftverkehrsbranche erfolgreich umgesetzt haben. Beispielsweise beschloss Save A Train nach der erfolgreichen Übernahme von Routehappy durch die große Fluggesellschaft ATPCO, dass einer der wichtigsten Gründe, warum Online-Reiseveranstalter ungerne in den Bahnticketverkauf einsteigen wollten, darin begründet ist, dass der Verkauf von Flugtickets, die Informationen vor Reiseantritt und die eigentliche Nutzererfahrung im Flugverkehr sehr viel weiter fortgeschritten ist als bei der Bahn. Die Schlussfolgerung für Save A Train ist daher die Kombination aus Fahrpreis- und Produktinformationen. Im Falle von ATPCO beispielsweise bietet das Unternehmen den Kunden nunmehr sowohl die Preisinformationen und verschiedene umfangreiche Content-Angebote, um ihnen zu helfen, den Markt besser zu bedienen und ihre Produkte besser zu vermarkten. Mit der Einführung von Rail Enrichment, das zur bestehenden innovativen globalen Bahnplattform für B2B hinzukommt, wird der Ticketkauf-Prozess noch stärker gestrafft, sodass weltweites Bahnfahren für das breite Publikum noch besser zugänglich und noch problemloser wird. Rail Enrichment wird somit sicherlich ein größeres Massenmarkt-Potenzial erschließen. Save A Train wurde 2016 gegründet und hat seine Firmenzentrale in Israel und den Niederlanden. Es hat eine solide proprietäre Bahntechnologie-Plattform aufgebaut. Das System von Save A Train ist das Rückgrat des Bahnticketverkaufs weltweit und schafft eine Lösung für viele der Probleme, mit denen dieser komplizierte und unterschätzte Mobilitätssektor konfrontiert ist. Udi Sharir, CEO von Save A Train, merkt dazu an: Rail Enrichment ist nur eines der Produkte, die wir entwickelt haben, um die Nutzererfahrung von Online-Reiseveranstaltern und Reisenden mit der Bahn zu optimieren. Unser Ziel ist es, die gesamte Bahnticketbuchungs- und Reiseerfahrung so reibungslos, problemlos und einfach wie möglich zu gestalten. Obwohl wir von der Luftfahrtbranche lernen, sind wir fest davon überzeugt, dass Save A Train mit seiner bestehenden Plattform und den neuen Produkten, die wir einführen, beim Bahnticketverkauf nach wie vor die Nummer eins ist. Nähere Informationen zu Save A Train erhalten Sie über: Udi Sharir / info@saveatrain.com / www.saveatrain.com

